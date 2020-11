Slovensko oponuje Rakúšanom. Europol dostal do troch dní fotografie osôb, ktoré chceli nakúpiť muníciu

Informácie zaslali rakúskej strane

Promptne a profesionálne

Teroristický útok vo Viedni

6.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko už v júli poskytlo Europolu fotografie osôb, ktoré sa na území SR snažili nakupovať muníciu. SR tiež poskytlo fotografiu motorového vozidla s evidenčným číslom Rakúska, na ktorom osoby na Slovensko prišli.Ako ďalej informovalo v tlačovej správe Ministerstvo vnútra SR, k pokusu o nákup munície došlo 21. júla, pričom slovenská polícia zaslala podrobné informácie Europolu 24. júla, čiže tri dni po pokuse o nákup.Europol podľa rezortu následne informácie postúpil rakúskej strane.Rezort vnútra týmto vyhlásením reagoval na tvrdenia rakúskeho ministra vnútra Karla Nehammera, viedenského policajného prezidenta Gerharda Pürstla a šéfa Federálneho úradu na ochranu ústavy a boj proti terorizmu Franza Rufa.Podľa nich totiž prvotná informácia slovenských bezpečnostných zložiek bola nedostatočná a žiadosť o doplnenie bola vybavená až po dvojnásobnej písomnej výzve a telefonáte so žiadosťou o urgentnú odpoveď. K potvrdeniu totožnosti páchateľa malo podľa rakúskej strany prísť 16. októbra.„Rakúsko 10. septembra potvrdilo prijatie tejto informácie a informovali naše zložky, že sa im podarilo stotožniť muža na fotografii, o ktorom už dnes vieme, že bol páchateľom teroristického útoku. Žiadosť o doplňujúce informácie, ktorú rakúska strana zaslala, bola rovnako vybavená,“ uviedol rezort vnútra.Slovenské bezpečnostné zložky v tomto prípade podľa ministerstva postupovali tak, ako sa od nich očakáva, a to promptne a profesionálne.V centre Viedne v pondelok 2. novembra vo večerných hodinách útočil 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorý mal pri sebe pušku, atrapu výbušného opasku, pištoľ a mačetu. Krátko po útoku ho zastrelila polícia.Mladíka, ktorý mal občianstvo Rakúska a Severného Macedónska, už skôr odsúdili pre snahy o pripojenie sa ku skupine Islamského štátu v Sýrii, no vlani ho predčasne prepustili.Rakúski predstavitelia tvrdia, že po prepustení Fejzulaiovi nemohli odobrať rakúske občianstvo a on oklamal vládny program deradikalizácie. Pri útoku zahynuli štyri osoby.Slovenské ministerstvo vnútra v tejto súvislosti potvrdilo, že páchateľ sa v lete na Slovensku snažil nakúpiť muníciu, bol však neúspešný.