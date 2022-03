Slovensko oslavuje 18. výročie vstupu do NATO, Korčok hovorí o dôležitom míľniku v našich dejinách

Rozvoj demokratického Slovenska

Obrana aliančného priestoru

29.3.2022 (Webnoviny.sk) - V súčasnej dobe sa podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS) ukazuje, že vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) bolo jednou z najdôležitejších udalostí moderných dejín Slovenska.Korčok spresnil, že v utorok, v deň 18. výročia vstupu do NATO, Slovensko stále ukazuje, že je zodpovedný a solidárny spojenec, ktorý prispieva ku kolektívnej bezpečnosti celej aliancie. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).„Vstup do NATO bolo naše vlastné, suverénne a slobodné rozhodnutie, ktorým sme jasne vyjadrili našu príslušnosť k Západu a k hodnotám demokracie, slobody a právneho štátu, a ktorým sme získali najvyššie možné bezpečnostné záruky,“ vyhlásil Korčok.Doplnil, že bezpečnosť a stabilita, ktorú Slovensku členstvo v NATO prinieslo, sa stali základnými piliermi ekonomického, sociálneho a demokratického rozvoja Slovenska.Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že invázia Ruska na Ukrajine zásadne zmenila strategické bezpečnostné prostredie v celej Európe. „Vďaka NATO máme vytvorené najlepšie podmienky na to, aby sme na ňu mohli adekvátne reagovať a zaistiť bezpečnosť a obranu našich občanov. V NATO máme 29 spojencov, s ktorými sme pripravení spoločne brániť každý centimeter aliančného, a teda aj slovenského územia,“ vyhlásil minister.Korčok doplnil, že obranyschopnosť Slovenska je posilňovaná vytvorením novej mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku, v ktorej budú pôsobiť vojaci z Českej republiky, Nemecka, Holandska, USA, Poľska a Slovinska aj so špičkovou vojenskou technikou a obrannými systémami.