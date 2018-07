Slovensko patrí v rebríčku OSN medzi skokanov v rozvoji eGovernmentu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júla (TASR) – Slovensko a Cyprus sú európskymi skokanmi v oblasti rozvoja eGovernmentu. Vyplýva to z dvojročného Indexu rozvoja elektronickej verejnej správy (EGDI), ktorý zverejnila Organizácia spojených národov (OSN). Slovensko sa umiestnilo na 49. mieste zo 193 krajín sveta a oproti roku 2016 poskočilo o 18 priečok. TASR o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).vyhlásil podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD), podľa ktorého Slovensko nastúpilo na pozitívny trend „strmo hore". Pokiaľ si ho udrží, o ďalšie dva roky môže byť medzi najlepšími európskymi krajinami. Tie obsadili 14 z prvých dvadsiatich priečok vrátane celkového prvenstva Dánska.Slovensko sa podľa ÚPVII najvýraznejšie zlepšilo v subindexe online služieb. Je to zložený ukazovateľ, ktorý meria využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) zo strany vlád pri poskytovaní verejných služieb na národnej úrovni. Hodnotí technické vlastnosti vnútroštátnych webových sídiel a existenciu vybraných služieb, ako aj politiky a stratégie elektronickej štátnej správy.uviedol ÚPVII. V rebríčku rozvoja IKT (ICT development index) obsadila SR 46. priečku zo 176 hodnotených ekonomík. V rámci indexu DESI je Slovensko spomedzi krajín EÚ na 20. mieste a posledné dva roky v rebríčku stúpa.Index je súčasťou Globálnej správy OSN o eGovernmente 2018 hodnotiacej stav rozvoja elektronických verejných správ vo všetkých členských krajinách OSN. Prieskum meria efektívnosť eGovernmentu pri poskytovaní verejných služieb a identifikuje krajiny, ktoré môžu slúžiť ako vzor rozvoja a výkonnosti elektronickej verejnej správy. Rebríček zohľadňuje aj širší kontext, ako je napríklad telekomunikačný aspekt a aspekt ľudského kapitálu. V oblasti telekomunikačnej infraštruktúry Slovensku vyčíta pokles počtu pevných liniek, ale neberie sa do úvahy 100-% pokrytie mobilnými pripojeniami, ktoré ľudia u nás preferujú.Správa sa podľa úradu podpredsedu vlády venovala aj konceptu inkluzívnej digitálnej participácie - zapojeniu občanov do politiky, rozhodovania, dizajnu a výslednej podoby služieb prostredníctvom IKT. Aj v indexe e-participácie Slovensko zaznamenalo pozitívny skok o 32 pozícií.