Slovensko počas Ficovej vlády výrazne kleslo v rebríčku slobody tlače, hnutie Slovensko hovorí o medzinárodnej hanbe (video)

3.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko si počas súčasnej vlády Smer-SD ) v rebríčku slobody tlače pohoršilo o 12 priečok. Informovalo o tom hnutie Slovensko na piatkovej tlačovej besede.Ako spresnila exministerka kultúry Natália Milanová (hnutie Slovensko), všetky totalitné zásahy súčasnej vlády sa prejavili aj v aktuálnom rebríčku, kde SR klesla zo 17. miesta na 29.„Po troch rokoch našej vlády sme pritom dostali Slovensko z 35. miesta na 17. snažili sme sa vytvoriť bezpečné, slobodné a pluralitné mediálne prostredie, prijali sme obsiahly mediálny zákon, organizovali sme medzinárodnú konferenciu o slobode médií a pracovali sme na európskom akte o slobode médií. Dnes padáme a padať budeme. Nielen v rebríčku slobody tlače," vyhlásila Milanová.Poslanec Gábor Grendel (poslanecký klub Slovensko) pripomenul, že v piatok je Medzinárodný deň slobody tlače a skonštatoval, že tento rekordný prepad v rebríčku je medzinárodnou hanbou, pretože ho vidí celý svet.Koalícia sa podľa neho k médiám správa ako k nepriateľom, čo dokazujú viaceré kroky, ktoré v priebehu mesiacov vládnutia podnikol predseda vlády. Spomenul napríklad bojkotovanie najsledovanejšej diskusnej relácie a odmietanie vlády odpovedať na otázky vybraným médiám.Podľa Grendela súčasná vládna garnitúra legitimizuje ľudí, ktorí novinárov šikanujú a vystavujú ich intenzívnemu hejtu na internete. V neposlednom rade spomenul aj snahu o zoštátnenie verejnoprávnej televízie a rozhlasu.„Fico sa nikdy netajil tým, že so slobodnými kritickými médiami má problém. Svojho času označil novinárov za protislovenské prostitútky. Dnes ide oveľa ďalej. Dobre vie, že sú ohrozením jeho mašinérie klamstiev a základných princípov demokracie. My dobre vieme, že mu to nesmieme dovoliť," vyhlásila Milanová a zdôraznila, že novinári sú strážcami demokracie.„Vláda Fica z nich robí živé terče. Novinári musia čeliť lynču nespokojných, vyhrážkam, nenávistným prejavom. A to nielen vo virtuálnom priestore, ale aj v tom ozajstnom," dodala Milanová s tým, že obzvlášť „nechutné" je, keď sa plytká forma agresie obracia voči ženám, a teda novinárkam a redaktorkám.Podľa bývalého ministra vnútra Romana Mikulca (hnutie Slovensko) tento prepad v rebríčku nie je pre Slovensko finálnym.„Je to naozaj veľká medzinárodná hanba a je predpoklad, že súčasné postavene Slovenska bude klesať," skonštatoval Mikulec s tým, že Maďarsko pod Viktorom Orbánom si polepšilo o päť priečok.„Táto vláda je zbabelá a bojí sa o seba. Bojí sa verejnoprávnej televízie a rozhlasu, a ako správny strachopud ju potrebuje zničiť a vytvoriť si poslušnú televíziu a rozhlas, ktorá bude fungovať na lusknutie prsta. Bude vysielať iba to, čo strany Smer-SD, Hlas-SD SNS dovolia," uzavrela Milanová.Podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) Fico ohrozuje slobodu médií. Upozornilo tiež na to, že cieľom EÚ je médiá ochraňovať.„Ak slovenská vláda chce, aby ju v Európe brali vážne, musí dodržiavať pravidlá aj vo vzťahu k novinárom a médiám," zdôraznila podpredsedníčka výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS) a doplnila, že prepad v rebríčku slobody médií Reportérov bez hraníc je dôsledkom snáh vlády ovládnuť verejnoprávne médiá a útokov na novinárov.Ako uviedla kandidátka PS do eurovolieb Veronika Cifrová Ostrihoňová , okrem iniciatív na národnej úrovni je tu aj európska legislatíva, ktorá chráni novinárov pred šikanóznymi žalobami.„EÚ predstavuje hodnotový svet, v ktorom si slobodná práca novinárov zaslúži rešpekt a ochranu – nie nechutné útoky, aké vidíme zo strany Ficovej koalície,“ dodala Cifrová Ostrihoňová.Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) dodala, že by ochranu novinárov mal podporiť návrh PS.„Naša navrhovaná novela Trestného zákona zavádza ako osobitný motív spáchanie trestného činu voči ľuďom, ktorí presadzujú hodnoty právneho štátu, demokracie a ochrany ľudských práv vrátane novinárov,” spresnila Števulová.Hnutie súčasne informovalo, že pripravujú okrúhly stôl o národnej legislatíve zameranej na ochranu novinárov pred šikanóznymi žalobami, ktorá má doplniť európsku anti-SLAPP smernicu.