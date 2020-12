Slovensko pociťuje nutnosť bojovať s klimatickou krízou, uviedla to na stretnutí so zástupcami iniciatívy Klíma ťa potrebuje prezidentka Zuzana Čaputová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2020 - Pod petíciu „Za klímu, za budúcnosť“ sa podpísalo 120-tisíc ľudí, to je jasným dôkazom, že nutnosť aktívnejšie bojovať s klimatickou krízou vníma aj verejnosť na Slovensku.Najväčšia online petícia v histórii dáva politikom silný odkaz, že aj oni sa musia o tento problém zaujímať. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.„Dopady klimatickej krízy a ani výsledky jej riešenia neuvidíme zo dňa na deň, a preto dnes ani nie sú predmetom politických debát. Slovensko sa podpísalo pod veľké záväzky znižovania emisií a dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050, chýbajú nám však jasnejšie kontúry cesty k ich splneniu. O to dôležitejšie je nastaviť si malé ciele a príležitosti, ktoré budú vo výsledku viesť k ich dosiahnutiu,“ pripomenula Čaputová s tým, že takouto príležitosťou môže byť aj rokovanie parlamentu o tejto petícii.Prezidentka ocenila, že Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil plénu prerokovať ju. Verí, že diskusia v pléne nebude len čisto formálna, ale prispeje k prelomeniu bariéry vedúcej k uvedomeniu si miery problému, ktorému spoločnosť čelí.