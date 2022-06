Slovensko podľa Hegera čelí bezprecedentným okolnostiam, na tripartite otvorili tri otázky

Heger vidí rezervy

Otvorili tri otázky

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko čelí aktuálne bezprecedentným okolnostiam, ktoré je možné zvládnuť iba spoluprácou vlády a sociálnych partnerov. Po pondelkovom rokovaní tripartity to uviedol premiér Eduard Heger Poukázal na pandémiu, nárast cien energií, infláciu, ako aj vojnu na Ukrajine. „Tieto veci sa stretli v priebehu dvoch rokov a je otázkou spolupráce, aby sme tieto časy zvládli,“ skonštatoval.Zdôraznil, že kabinet má záujem o sociálny dialóg a prisľúbil skvalitnenie komunikácie medzi rezortmi a partnermi. Podľa jeho slov v tejto oblasti vidí rezervy, preto bude chodiť na každé zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR „Pre mňa a pre našu vládu je nesmierne dôležité, aby sme udržali zamestnanosť a aby sme ju zvyšovali, aby sme zlepšovali podnikateľské prostredie a aby sme vytvárali nové pracovné príležitosti,“ pokračoval predseda vlády.Na pondelkovom zasadnutí tripartity otvorili podľa Hegera tri otázky. Jedna sa týkala mzdového ohodnotenia zamestnancov.„Som si vedomý okolností, ktorým čelíme, ponúkol som im diskusiu o skoršom termíne mzdových kompenzácií s výhľadom na ďalšie dva roky vlády,“ vyhlásil. So zamestnávateľmi začali rokovania na tému optimalizácie daňového mixu a so samosprávami o kompenzácii daňového bonusu.