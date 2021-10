Slovensko podľa Mikulca podporuje vstup Chorvátska, Bulharska a Rumunska do schengenu

Zintenzívnenie kontrol je potrebné

Slovensko je pripravené pomôcť

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko splnili technické parametre na vstup do Schengenského priestoru voľného pohybu, preto Slovensko ich začlenenie podporuje.Na konferencii Vyšehradskej skupiny (V4) v Budapešti s účasťou Rakúska a Slovinska to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Ako v tlačovej správe informoval rezort vnútra , voľný pohyb osôb, tovaru a služieb je podľa ministra kľúčom k oživeniu Európy po koronakríze, ktorá zanechala následky aj na integrite schengenu. SR podľa neho zároveň plne podporuje odporúčania Rady Európskej únie dočasne obmedziť cesty do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné.„Je však potrebné hovoriť aj o mechanizme jednotnej kontroly tranzitujúcich cestujúcich na vonkajšej hranici, keďže príslušníci tretích krajín si vyberú na tranzit tú krajinu, ktorá má protiepidemiologické opatrenia najnižšie,“ upozornil Mikulec.Zároveň poukázal na situáciu na litovsko-bieloruskej hranici, kde len za prvý polrok 2021 zadržali 18-krát viac nelegálnych migrantov než za celý minulý rok. Obdobnej situácii podľa ministra čelí Poľsko, kde v septembri zaznamenali vyše 4000 nelegálnych prekročení hranice.„Je potrebné zintenzívniť kontroly najmä na úsekoch, ktoré nie sú chránené technickými prostriedkami,“ skonštatoval Mikulec a zároveň ocenil reakciu členských štátov EÚ, ktoré pobaltským krajinám poskytli pomoc a podporu.Minister zároveň povedal, že SR je pripravená pomôcť krajinám, ktoré zasiahne migračná vlna, aby sa nezopakovala situácia z roku 2015. V4, Slovinsko a Rakúsko by sa podľa neho mali dohodnúť, že v prípade nárastu počtu migrantov zo západného Balkánu dajú k dispozícii ľudí a techniku na vonkajšie hranice.„V opačnom prípade migranti budú prúdiť ďalej na Západ, čo bude mať za následok znovuzavedenie kontrol na vnútorných hraniciach," dodal Mikulec.