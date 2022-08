Slovensko podpísalo s Českom a Poľskom deklaráciu o ochrane vzdušného priestoru Slovenska, podľa Naďa to je veľký moment (video)

Vzájomná vojenská spolupráca

Spolu sme silnejší

Chýbalo Maďarsko

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Od 1. septembra budú chrániť slovenský vzdušný priestor po uzemnení stíhačiek MIG-29 české Gripeny a poľské F-16. Ministri obrany Slovenska, Česka a Poľska v sobotu počas Medzinárodných leteckých dní SIAF na letisku Kuchyňa pri Malackách o tom podpísali spoločnú deklaráciu.„Je to veľký moment, keď sme preukázali, aké silné je nielen naše spojenectvo v rámci NATO EÚ, ale aj bratstvo medzi všetkými tromi krajinami,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď , ktorý sa zároveň poďakoval obom ministrom obrany aj v mene vlády a občanov Slovenska.Českí a poľskí letci sa budú starať o náš vzdušný priestor až do momentu, keď Slovensko v roku 2024 dostane vlastné stíhačky F-16. „Veľmi sa teším nielen z tohto projektu, ale aj z ďalších, ktoré budú naše krajiny robiť,“ dodal slovenský minister obrany.„Som rada, že dnes (27. augusta pozn. redakcie) okrem podpisu dohody o strážení vzdušného priestoru Slovenska podpíšeme aj ďalšiu dohodu o vzájomnej vojenskej spolupráci,“ uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová , ktorá verí, že všetky tri krajiny budú vo vzájomnej spolupráci pokračovať.„Všetky tri naše krajiny do určite miery spája nielen závislosť na sovietskej technike, a teraz, po vypuknutí vojny na Ukrajine, aj veľmi rýchle prezbrojovanie našich armád,“ uviedla česká ministerka obrany.Ako dodala, Česko má leteckú základňu v Čáslavi, a o potrebe vyslania stíhačky nad Slovensko bude rozhodovať veliteľstvo podľa toho, ktorá lokalita bude bližšie, teda či budú vyslané lietadlá z Česka alebo z Poľska.„Veľmi sa teším, že sme podpísali spoločnú deklaráciu o obrane vzdušného priestoru nad Slovenskom. Je to veľmi dôležitý argument, ktorý ukazuje, že všetky tri krajiny spolupracujeme navzájom veľmi úzko, a že spolu zdieľame hrozby, ktoré sa dejú v našej časti Európy,“ povedal na krátkom tlačovom brífingu poľský minister obrany Mariusz Blaszczak „Táto spolupráca slúži na posilnenie bezpečnosti našich krajín a rozvoj v nich. Spolu sme silnejší,“ dodal poľský minister obrany.Od nedele 28. augusta budú naše stíhačky MIG-29 oficiálne uzemnené a podľa Jaroslava Naďa sa bude rozhodovať o tom, aký bude ich ďalší osud. Podľa jeho slov je možné, že budú odpredané na Ukrajinu za 300 miliónov eur, a za takto získané prostriedky by sme mohli kúpiť ďalšiu modernejšiu techniku, ktorú naša armáda potrebuje. Akú, prípadne, ako sa to celé udeje, nekonkretizoval.Pri podpise zmluvy o ochrane slovenského vzdušného priestoru boli z vyšegrádskej skupiny tri krajiny, chýbalo medzi nimi iba Maďarsko.„Sme predsedajúcou krajinou V4, a faktom je, že čoskoro bude u nás stretnutie ministrov obrany V4. Je pravda, že v súčasnosti máme v niektorých oblastiach väčší súzvuk priorít v rámci týchto troch krajín (Česka, Poľska a Slovenska, pozn. SITA), ale to nemení nič na tom, že máme záujem, aby celá V4 fungovala v rámci obrany dobre a poctivo,“ uviedol Jaroslav Naď.