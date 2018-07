Slovensko podpísalo s Poľskom dohody o dopravnej infraštruktúre

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 16. júla (TASR) - Plynulejšia a bezpečnejšia doprava na tranzitných ťahoch a rozvoj cezhraničných regiónov - to sú ciele, ku ktorým by mali prispieť dve medzivládne dohody týkajúce sa rozvoja dopravnej infraštruktúry medzi Slovenskom a Poľskom. Podpísali ich minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a poľský minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk.Ide o Dohodu o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek a o Dohodu o výstavbe cestného mosta medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej hranici.priblížil minister Érsek. Cieľom rezortu je podľa jeho slov dať impulz ďalšej hospodárskej spolupráci a rozvoju turizmu v oboch krajinách.Prepojenie rýchlostných ciest R4 a S19 je podľa ministerstva súčasťou severojužného prepojenia Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) medzi Poľskom a Maďarskom a zároveň je súčasťou cesty Via Carpatia. Schválenie dohody umožní ďalšiu projektovú prípravu rýchlostných ciest v oboch krajinách.priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Pripomenula, že momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy tohto obchvatu. Čo sa týka druhej etapy obchvatu, tam sa uskutočňuje majetkovoprávne vysporiadanie a rokovania o optimalizácii tohto úseku.vysvetlila tiež Ducká. Nový hraničný most bude mať podľa jej slov parametre umožňujúce dopravu osobných vozidiel a nákladných vozidiel bez obmedzenia a nahradí súčasný nevyhovujúci most.