Slovensko podpísalo so Srbskom dohodu o vyrovnaní dlhu

Belehrad/Bratislava 30. mája (TASR) – Premiér Peter Pellegrini dnes podpísal s predsedníčkou srbskej vlády Anou Brnabičovou medzištátnu dohodu o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike.Dlh vznikol ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia ako zostatok na clearingovom účte medzi Juhoslovanskou socialistickou federatívnou republikou (SFRJ) a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou. Srbsko splatí dlh v dohodnutej výške 7,21 milióna dolárov (6,46 milióna eur).povedal Pellegrini.Všetky prostriedky, ktoré Srbsko Slovensku zaplatí, budú podľa Pellegriniho využité na podporu slovenskej menšiny vo viacerých krajinách. Časť dlhu sa tak vráti aj do Srbska na podporu slovenskej enklávy, napríklad v Báčskom Petrovci. O akú čiastku pôjde, zatiaľ nie je rozhodnuté. Podľa premiéra má ísť otýchto peňazí.Podľa Brnabičovej je podpis dohody o splatení dlhu dôkazom, že Srbsko je dôveryhodný partner. Predsedníčka srbskej vlády vyzdvihla nadštandardné vzťahy, ktoré podľa nej Srbsko so Slovenskom má.povedala.Slovensku zostala po rozdelení Československa a po prepočte na srbskú časť dlhu pohľadávka voči tejto krajine vrátane úrokov vo výške viac ako 24,7 milióna amerických dolárov. Jednou z podmienok Parížskeho klubu veriteľov je odpustenie minimálne 66 percent dlhu.Srbsko navrhlo splatenie zostatku uznaného dlhu v priebehu 16 alebo 22 rokov, alebo jednorazovú splátku vo výške 7,21 milióna dolárov. Slovensko uprednostnilo jednorazové vyrovnanie svojej pohľadávky. Peniaze by malo Srbsko uhradiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti dohody.Krajiny bývalej SFRJ sa doteraz nedohodli na presnom rozdelení svojich záväzkov, dohoda preto umožňuje aj otvorenie nových rokovaní. Tie by v prípade iného pomeru delenia dlhu bývalej SFRJ spresnili výšku splátky a jej dodatočnú úhradu.