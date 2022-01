Slovensko podporuje integračné ambície krajín západného Balkánu do EÚ, potvrdila Brocková

Výmena skúseností a spolupráca

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková podčiarkla dôležitosť agendy rozširovania Európskej únie (EÚ), pričom vyzdvihla, že integračný proces je kľúčovou hybnou silou reforiem prijímaných v jednotlivých krajinách západného Balkánu, ktoré ašpirujú na členstvo v EÚ.V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po tom, čo vo štvrtok 20. januára Brocková prijala delegáciu projektu Think Balkans zloženú zo zástupcov rezortov diplomacie z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severného Macedónska, Srbska a štyroch predstaviteľov balkánskych mimovládnych organizácií.Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností, nadviazanie spolupráce a komunikácie medzi konzorciom mimovládnych organizácií Vyšehradskej štvorky Think Visegrad a organizáciami, ktoré sú v regióne západného Balkánu združené v projekte Think Balkans.Brocková ocenila aj činnosť národných konventov o EÚ, ktoré umožňujú efektívnu synergiu vládnych inštitúcií a mimovládnych organizácií, a vyjadrila nádej, že v čo najbližšom čase budú otvorené prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom. Zaujímala sa tiež o podporu verejnej mienky pre členstvo v únii.„Integračný proces Slovenska bol takisto pomerne tŕnistý a zložitý, ale vďaka veľkej motivácii všetkých zainteresovaných a silnej podpory verejnosti sa ho podarilo úspešne dotiahnuť do konca. Verím, že tento príbeh môže byt inšpiráciou aj pre západný Balkán,“ skonštatovala štátna tajomníčka.