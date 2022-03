Slovensko pomôže Ukrajine s reformami potrebných na vstup do EÚ. Heger tvrdí, že s nimi máme bohaté skúsenosti

Pomoc pri obnove Ukrajiny

V jednote je sila

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika ochotne pomôže Ukrajine s reformami potrebnými na vstup do Európskej únie. Vyhlásil to slovenský predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na začiatku druhého dňa zasadnutia Európskej rady v Bruseli.Európski lídri sa v štvrtok (24. marca) zhodli okrem iného na tom, že Európska únia (EÚ) je odhodlaná poskytnúť ukrajinskej vláde podporu na zabezpečenie jej bezprostredných potrieb a po ukončení násilností zo strany Ruska aj pomoc pri obnove demokratickej Ukrajiny.„Do záverov sa podarilo dostať naše návrhy o tom, aby súčasťou pomoci Ukrajine neboli len peniaze, ale aj pomoc pri reformách. Dobre vieme, že reformy sú kľúčové na to, aby krajina mohla splniť všetky kritériá na to, aby sa mohla stať členom Európskej únie,“ vysvetlil Heger s tým, že Slovensko má skúsenosti so vstupom do európskeho spoločenstva.Podľa slovenského premiéra je potrebné dať krajinám ako Ukrajina, Moldavsko či Gruzínsko asistenciu s tým, aby dosiahli potrebné kritériá na vstup. „Nebudeme zľavovať z kritérií, pretože to nie je správne. Ale pomôžeme tým krajinám ich splniť,“ doplnil.Na štvrtkových rokovaniach sa osobne zúčastnil aj americký prezident Joe Biden . Ako uviedol Heger, americká hlava štátu priniesla na Európsku radu tému jednoty celého demokratického sveta.„Demokratický svet musí byť a je jednotný. Toto je sila, s ktorou Vladimir Putin nepočítal, a ktorá na neho tlačí,“ zdôraznil Heger.Telefonicky sa vo štvrtok s európskymi lídrami spojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorý spomenul aj Slovenskú republiku ako jednu z krajín, ktoré Ukrajine výrazne pomáhajú.