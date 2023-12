Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc obyvateľom pásma Gazy v hodnotne takmer 70-tisíc eur

Financovanie zo zdrojov EÚ

28.12.2023 (SITA.sk) - Slovensko sa aktívne zapojilo do humanitárnej výzvy pre obyvateľov pásma Gazy. Informovala o tom Kancelária ministra vnútra a vysvetlila, že pomoc je v podobe trvanlivých potravín, dojčenského mlieka a detských výživ, diek a spacích vakov, hygienických balíčkov, liekov a zdravotníckeho materiálu.Celková hodnota poskytnutej pomoci je takmer 12-tisíc ton humanitárnej pomoci v hodnote takmer 67-tisíc eur. Materiál pre obyvateľov pásma Gazy darovali rôzne inštitúcie vrátane ministerstva vnútra, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR, Slovenskej katolíckej charity, Vysokej školy svätej Alžbety a Človeka v ohrození.Humanitárnu pomoc 19. decembra vyviezli zo Slovenska do Belgicka, a z Belgicka ju štvrtok prepravili do Egypta. Preprava je financovaná zo zdrojov EÚ. Ako spresnila Kancelária ministra vnútra, najväčšou výzvou je samotné dopravenie pomoci na miesto.„Európska komisia, prostredníctvom Úradu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci, využíva systém Európskej kapacity pre humanitárne reakcie, prostredníctvom ktorého zabezpečuje bezpečnú prepravu od donorov a distribúciu pomoci do postihnutej oblasti prostredníctvom spolupráce s Egyptským Červeným polmesiacom," vysvetlila kancelária.Uzavrela s tým, že Slovensko takýmto spôsobom prispieva k medzinárodnej snahe o zmiernenie následkov humanitárnej krízy v pásme Gazy.