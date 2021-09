Slovensko poskytne Afganistanu 500-tisíc eur, krajine hrozí humanitárna katastrofa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika poskytne Afganistanu prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN) 500-tisíc eur na humanitárnu pomoc. Počas online konferencie OSN k humanitárnej situácii v Afganistane to povedala štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková Podľa slov generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa totiž Afganistanu hrozí humanitárna katastrofa. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Boj proti terorizmu musí byť zodpovednosťou afganskej vlády. Zároveň by som chcela potvrdiť náš prísľub, že Slovensko poskytne finančnú pomoc vo výške 500-tisíc eur, ktorú špecializované agentúry OSN použijú na riešenie humanitárnej krízy v Afganistane,“ uviedla Brocková. Zdôraznila, že Taliban by mal dodržiavať ľudské práva žien, detí a menšín v krajine.Cieľom diskusie OSN bolo posúdiť najnovší vývoj v Afganistane a poukázať na riešenie rýchlo sa zhoršujúcej humanitárnej krízy. Viac ako 11 miliónov ľudí v Afganistane potrebuje naliehavú pomoc. OSN sa tiež obrátila na štáty s naliehavou požiadavkou, aby pomohli vyzbierať 600 miliónov dolárov na pokračovanie pomoci Afganistanu do konca roka.