Slovensko poskytuje Ukrajine humanitárnu aj vojenskú pomoc, za rok umožnilo útočisko pre vyše 100-tisíc odídencov

24.2.2023 (SITA.sk) - V piatok je to presne rok, čo ruské ozbrojené sily napadli Ukrajinu. Keďže Slovensko má s východným susedom pozemnú hranicu v dĺžke cca. 97,8 kilometra, vojna sa našej krajiny od prvého dňa dotýkala príchodom utečencov. Ako uviedol minister vnútra Roman Mikulec , za posledný rok prešlo hranicou z Ukrajiny na Slovensko viac ako 1,2 milióna osôb. Z toho vyše 108-tisíc požiadalo o štatút dočasného útočiska.Viacerí odídenci sa v súvislosti s vývojom situácie neskôr vrátili na Ukrajinu, podľa rezortu vnútra to však neznamená, že sa prílev zastavil. V súčasnosti prichádza na Slovensko okolo 20-tisíc osôb týždenne, z ktorých priemerne 600 žiada o dočasné útočisko.V súvislosti s pomocou odídencom z Ukrajiny prijal slovenský parlament ešte v marci 2022 zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine známy aj ako Lex Ukrajina. Zákon sa týka najmä režimu zdravotného zabezpečenia, príspevku na ubytovanie, preukazovania bezúhonnosti pri zamestnávaní v školstve alebo opatrení súvisiacich so zabezpečením obranyschopnosti a bezpečnosti SR. Ministerstvo obrany SR ešte v januári tohto roku informovalo, že od začiatku ruskej invázie venovala SR Ukrajine pomoc v celkovej hodnote približne 167,8 miliónov eur. Súčasťou slovenskej pomoci bol okrem systému protivzdušnej obrany S-300 aj odmínovací systém Božena, päť vrtuľníkov, munícia, palivo či ručné zbrane.Ďalším projektom pomoci bolo darovanie 30 bojových vozidiel pechoty BVP-1, za ktoré Slovensko postupne získa od Nemeckej spolkovej republiky 15 bojových tankov Leopard 2A4.Darovanie systému S-300 Ukrajine v apríli minulého roku bolo spojené s návštevou predsedu vlády Eduarda Hegera v Kyjeve. Ten do ukrajinského hlavného mesta pricestoval spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom európskej diplomacie Josepom Borellom , pričom rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhalom. Koncom mája 2022 navštívila Kyjev aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tá sa rovnako stretla s prezidentom krajiny Volodymyrom Zelenským a vystúpila aj v ukrajinskom parlamente.Rezort obrany takisto ešte v decembri 2022 pripomenul, že na Slovensku prešlo výcvikom viac ako 600 príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl, vrátane špecialistov na rôzne druhy výzbroje a techniky. Slovensko tiež poskytlo priestor na výstavbu a prevádzku opravárenského strediska, kde majú byť vykonávané opravy nemeckej vojenskej techniky, ktorá je nasadená na Ukrajine.Akciová spoločnosť ministerstva Koštrukta-Defence zase pre potreby Ukrajiny vyrobila osem samohybných húfnic Zuzana 2. Za tie však ukrajinská strana zaplatila.Momentálne v súvislosti s pomocou Ukrajine rezonuje téma prípadného dodania stíhačiek MiG-29. Prezident Zelenskyj o ne požiadal premiéra Hegera na summite v Bruseli začiatkom februára. Heger v reakcii uviedol, že „Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo“.Neskôr však pripustil, že počká na oficiálne stanovisko ústavných právnikov Tí musia posúdiť, či má vláda v poverení na takýto krok kompetencie, alebo nie.Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc poskytnutú Slovenskom pre Ukrajinu, jej hodnota podľa ministerstva zahraničných vecí predstavuje 9,3 milióna eur. Objemovo dosahuje humanitárny materiál, ktorý Slovensko poskytlo Ukrajine, 850 ton. SR momentálne realizuje štyri humanitárne projekty na Ukrajine, vďaka ktorým sú pre viac ako 60-tisíc ľuďom zabezpečované urgentné potreby.