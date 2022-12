Slovensko pošle Ukrajine balík humanitárnej pomoci a odmínovacie komplety Božena (foto)

Odmínovacia technika

Nálože a nástrahy

14.12.2022 (Webnoviny.sk) - V najbližšej dobe pošle Slovensko zimný balík humanitárnej a vojenskej pomoci na podporu Ukrajiny. Štát pošle Ukrajine aj odmínovacie komplety Božena v hodnote 1,8 milióna eur. Aj napriek tomu, že komplety Božena už používali Ozbrojené sily SR a aktuálne sú už vyradené, stále sú schopné pomôcť Ukrajine, kde je to momentálne najviac potrebné.Informovalo o tom Ministerstvo obrany (MO) SR na svojej sociálnej sieti.„Všade, kde je odmínovacia technika nasadená, zachraňuje životy a zdravie ľudí, najmä civilistov, ktorí sa s mínami môžu dostať do náhodného kontaktu, napríklad počas poľných prác. Osobitne tragické sú časté úmrtia a zranenia malých detí. Tieto stroje slovenskej výroby už úspešne pôsobili v Iraku, Afganistane, Etiópii, Kosove, Chorvátsku, Nigérii, na Srí Lanke a v ďalších krajinách," uviedlo MO SR a dodalo, že v dôsledku ruskej agresie sa na území Ukrajiny nachádza niekoľko sto tisíc mín rôzneho typu.„Zamínovaná je takmer tretina územia Ukrajiny. Ich odstránenie môže trvať aj celé desaťročia," informovalo MO SR.Ďalším obrovským nebezpečenstvom podľa MO SR, sú rôzne nálože a nástrahy, ktoré ruské okupačné jednotky po sebe zanechávajú v obciach a mestách, z ktorých ustúpili, s čím sa tiež budú musieť popasovať pyrotechnici.„Dodávky slovenských odmínovacích strojov pomôžu zachrániť životy, ktoré by ruská útočná vojna mohla zmariť. Sme odhodlaní podporovať Ukrajinu takýmto spôsobom aj naďalej," uzavrelo MO SR.