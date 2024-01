Slovensko potrebuje nezávislého prezidenta, ktorý nepodpíše každý zákon od kolegov zo strany, kritizuje KDH

Najlepší prezident vs predseda strany

Nadstraníckosť a nezávislosť

8.1.2024 (SITA.sk) - Slovensko potrebuje nezávislého prezidenta, pre ktorého nepôjde len o funkciu do zbierky a nepodpíše každý zákon od kolegov zo strany. Prezidenta, ktorý bude politikom zdôrazňovať záujmy občanov a štátu. Tvrdí to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a poslanec parlamentu Marián Čaučík. Kresťanskí demokrati tak reagujú na vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý si myslí, že predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini by mohol byť zároveň prezidentom i predsedom strany.Šutaj Eštok sa v rozhovore pre Startitup vyjadril, že Pellegrini by bol najlepším prezidentov v dejinách Slovenska, zároveň ale uviedol, že si praje, aby predseda Hlasu na svojej pozícii ešte niekoľko rokov zotrval.Šutaj Eštok to obhajoval tým, že v iných štátoch, napríklad vo Francúzsku či Spojených štátoch amerických, je bežné, že hlava štátu zároveň stojí na čele strany.„Minister Šutaj Eštók zjavne nerozumie rozdielom medzi politickým systémom USA či Francúzska, kde je prezident hlavou štátu aj výkonnej moci, a systémom na Slovensku, kde je parlamentná demokracia, ktorej prezident je viac reprezentatívny ako výkonný,"“ vraví Čaučík.Poukázal tiež na to, že hoci slovenská legislatíva priamo nezakotvuje povinnosť vzdať sa v prípade zvolenia na post hlavy štátu politickej príslušnosti, v parlamentnej demokracii sa od prezidenta očakáva nadstraníckosť, a teda vystúpenie zo strany či pozastavenie členstva v nej.„To, že by relevantný kandidát na prezidentský úrad chcel ostať členom strany aj po svojom zvolení sme zažili naposledy v roku 2004, keď to deklaroval vtedajší predseda HZDS Vladimír Mečiar,“ dodal Čaučík.„Na začiatok by bolo fér, aby Pellegrini už konečne oznámil, že ide kandidovať za prezidenta a vstúpil tak do politického zápasu o toto kreslo, inak iba účelovo naťahuje čas, aby naďalej zneužíval svoju výhodu, že si môže vybrať dátum prezidentských volieb a načasovať do detailov svoju kampaň,“ uviedol Čaučík. O Pellegriniho prezidentskej kandidatúre sa dlhodobo špekuluje, svoje rozhodnutie zatiaľ neoznámil.