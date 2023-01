Slovensko potrebuje silnú a stabilnú vládu, zhodli sa Kollár a Fico

Slovensko potrebuje v tomto roku silnú a stabilnú vládu. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár s expremiérom a lídrom Smeru-SD Robertom Ficom v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Obaja hovoria o predčasných voľbách. Kollár zatiaľ nevie o žiadnej novej 76-tke, teda väčšine v parlamente.





"Sme v ťažkom roku, bude ťažký ekonomicky aj politicky, musíme vyriešiť problém pádu vlády, predčasných volieb alebo novej 76-tky," skonštatoval Kollár. Na zvládnutie roka podľa neho potrebujeme akčnú, schopnú vládu, ktorá nie je v demisii alebo len dočasne poverená či úradnícka. Aktuálne vidí riešenie podobne ako väčšina Slovákov, politických lídrov a prezidentka SR Zuzana Čaputová v predčasných voľbách.Čo sa týka dohody na novej 76-tke, podľa jeho informácií to SaS nechce. Deklaroval, že dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) nebude brániť v rokovaniach, stretnúť sa s ním má v pondelok (9. 1.). Podotkol však, že súčasná koalícia spolu nevedela fungovať, pripomenul hádky, odchod SaS a to, že liberáli vládu povalili. "A teraz ju dajú dokopy tí istí? To je psychiatria," skonštatoval.Fico to vníma podobne. "Potrebujeme funkčnú a stabilnú vládu, ktorá vie, čo chce," podčiarkol. Zopakoval, že Smer-SD chce vyhrať najbližšie voľby a že najlepšia by pre Slovensko bola spolupráca Smeru-SD a Hlasu-SD. Poukázal na neschopnosť súčasnej vlády nájsť riešenia a na blížiaci sa termín, kedy by prezidentka mohla menovať úradnícku vládu. Považuje za normálne, že po páde vlády niekto príde s väčšinou v parlamente a zostaví novú. Cestu však aktuálne vidí v predčasných voľbách. Nevidí však na to vôľu u väčšiny politických strán.Podotkol, že doteraz sa bežne skracovalo volebné obdobie a až po podaní podnetu na Ústavný súd (ÚS) SR zo strany hlavy štátu sa to zmenilo. "Skoro všetci hovoríme o predčasných voľbách, v parlamente ich dosiahnuť nevieme, lebo tie kapry si rybník nevypustia," poznamenal Fico. Pripomenul, že 21. januára bude referendum o zmene ústavy v tejto súvislosti a parlament sa zíde až 24. januára. Vyzval pritom na účasť v referende.Kollár nepredpokladá, že by referendum bolo úspešné. Skôr považuje za priechodné, že by parlament schválil zmenu ústavy a umožnil skrátenie volebného obdobia. Pre schválenie tejto zmeny podľa neho musia urobiť všetko. Upozornil pritom na riziká úradníckej vlády, napríklad na to, že by jej nemuseli prechádzať zákony v parlamente. Spolu s Ficom odmietli podmienku nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR a podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu, aby sa pri zmene ústavy do nej zakotvil Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu.