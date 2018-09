Slovensko potrebuje úspešné startupy!

Víťaz pilotnej vlny vzišiel z energetiky

Čo čaká startupy v jesennej vlne UPLIFTu?

BRATISLAVA 7. septembra 2018 (WBN/PR) - Po úspešnom prvom ročníku prinášadruhé kolo akceleračného programus cieľom podporiť slovenské startupy a začínajúcich inovatívnych podnikateľov. "Slovenský startupový ekosystém sa v poslednom období dynamicky rozvíja. Komplexný akceleračný program, ako jeje cestou pre začínajúcich inovátorov, ako získať poradenstvo či kontakty, a zároveň sa vyhnúť chybám na ceste za komerčným úspechom svojho nápadu,” vysvetľuje zámer programu Branislav Šmidt, managing director Impact HUB Bratislava.Startupy totiž čelia v prvých rokoch svojho podnikania zásadným výzvam, ako predaj a marketing produktu, nábor talentov do tímu alebo získanie investície na prevádzku a rozvoj. Veľa z nich túto fázu, žiaľ, neprežije a zanikne. V zahraničí je bežné, že sú to práve akceleračné programy, ktoré pomáhajú startupom tieto problémy riešiť a preklenúť najnáročnejšie obdobie. Významne sa tak zvyšujú šance startupov v úvodnej fáze podnikania.Práve spojením skúseností Impact HUB Bratislava a Neulogy je možné aj na Slovensku realizovaťObaja organizátori UPLIFT pôsobia v oblasti inovácií, pričom dlhodobo vnímajú nedostatok podobných mentorských programov na Slovensku. Program pre začínajúcich inovatívnych podnikateľov je realizovaný vďaka spolupráci soda podpore hlavných partnerovMožnosť prihlásiť sa do druhého, jesenného, kola UPLIFT-u majú startupy s funkčným prototypom produktu alebo služby, uvedeným produktom na trh alebo prvými zákazníkmi s maximálnou realizovanou investíciou vo výške do 100 tisíc eur.na web stránke www.uplift.sk Víťazom jarnej edície UPLIFTu sa stal, peer-to-peer platforma na efektívne zdieľanie distribučnej kapacity v energetike. Špeciálnu cenu poroty si odniesol startup, technologické riešenie, ktoré pomáha zvyšovať bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov. "Na jar sme sa rozhodli pre skrátenú testovaciu verziu, ktorej výsledkom bol intenzívny program pre viac ako 40 registrovaných startupov. Aj to nás presvedčilo, že startupisti majú záujem o tento typ podpory,” povedal Peter Kolesár, CEO Neulogy.Vysoký záujem o UPLIFT, a to aj zo strany známych mien zo startupovej scény, ako napríkladalebopotvrdzuje, že pre rozvoj slovenskej startupovej scény majú akcelerátori význam "V akceleračných programoch je veľmi dôležitý individuálny prístup. Zvlášť pri širšom zábere oblastí, v ktorých dané startupy pôsobia. Aby sme zachovali kvalitu a boli schopní tímom dodať vysokú pridanú hodnotu, porota vybrala 9 inovatívnych startupov, ktoré úspešne absolvovali celú jarnú edíciu programu.” objasnil Branislav Šmidt.Pilotný akceleračný program pozostával zo 6 týždňov intenzívneho biznis vzdelávania, ktoré priniesli skúsení domáci a zahraniční mentori z radov podnikateľov, korporácií, innovation labov a finančných fondov. Práve kombinácia rôznych odborníkov, skúsenosti a sieť kontaktov organizátorov robia tento program unikátny. "Posledné týždne sme sa počas workshopov a individuálnych mentoringov zamerali primárne na predajnú a marketingovú stratégiu, v čom vidím aj najväčšiu pridanú hodnotu, ktorú sme v programe dostali," sprostredkováva svoje skúsenosti s akcelerátora Marek Lutz, CEO Neseda.Medzi mentormi boli experti z firiem ako napríklad DealFactory, MaxmannConsultants, Neulogy Ventures, DayOneCapital, Credo, 02, Škoda Auto DigiLab, samsiDigital, Taylor Wessing a mnohí ďalší. Dóra Braniyczki, z maďarského DayOneCapital a mentor v UPLIFTe, vyzdvihla dôležitú rolu akceleračných programov v príprave startupov na vstup investora do firmy.Na jeseň UPLIFT opäť otvorí svoje bránystartupom z oblasti. Vítané sú mladé firmy, ktoré prinášajúale aj. Rovnako ako v pilotnej vlne programu, aj v druhej vlne, je cieľom systematická a dlhodobá podpora startupov v počiatočnej fáze podnikania.Organizátori sa rozhodli predĺžiť trvanie na, rozšíriťa maximálne sa zamerať na. Celkovo startupy získajú viac akoa tiež možnosť stretnúť takmerŠpeciálnu pozornosť venujú organizátori príprave viacerých dynamických výberových kôl, ktorými plánujú posilniť súťažný element UPLIFTu. Prvým bude úvodný, ktorý štartuje 29. septembra 2018, kde sa rozhodne o 12 vybraných tímoch, ktoré postúpia do semifinále. Prvá časť programu je zakončené prezentáciou pred odbornou komisiou, kde sa sleduje celkový progres a napredovanie v semifinále.Tí najlepší sa kvalifikujú do finálovej časti, ktorá bude tematicky venovaná financovaniu a investíciám. Pre finalistov je pripravený aj tzv., počas ktorého budú môcť startupy predstaviť svoj produkt priamo zástupcom investorskej komunity, získať priamu spätnú väzbu a možnosť presvedčiť o svojich kvalitách.rozhodne o víťazovi, ktorý získa finančnú odmenu, možnosť uchádzať sa o investíciu od InnoEnergy a extra poradenstvo.