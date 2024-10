Slovensko potvrdilo príspevok do fondu EÚ pre Ukrajinu vo výške 5 miliónov eur

Krátkodobá iniciatíva

Podpora verejného aj súkromného sektoru

2.10.2024 (SITA.sk) - Slovenská republika prisľúbila príspevok do fondu Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 5 miliónov eur. Tento fond, zriadený Európskou investičnou bankou (EIB) po vojenskej invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022, má za cieľ podporiť obnovu ukrajinskej ekonomiky a verejnej infraštruktúry. Uzavretie dohody o tomto príspevku v stredu schválila vláda SR Ministerstvo financií vytvorilo podmienky pre poskytnutie záruky EIB prostredníctvom zákona o štátnom rozpočte na rok 2024.Podľa tohto zákona je ministerstvo oprávnené uhradiť záväzok voči EIB do výšky 5 miliónov eur, a to po súhlase vlády. Tento záväzok bude evidovaný na podsúvahe ako podmienený záväzok a platby sa uskutočnia na základe výziev od EIB na štvrťročnej báze.Fond vznikol koncom roka 2023 a plánovaný je ako krátkodobá iniciatíva, ktorá umožní banke financovať obnovu Ukrajiny, kým sa rozbehnú nové nástroje v rámci strednodobej revízie viacročného finančného rámca.Prostredníctvom fondu sa má podporiť ukrajinský verejný aj súkromný sektor, najmä prostredníctvom poskytovania úverov a záruk na úvery poskytované finančnými sprostredkovateľmi.Finančné operácie vo fonde sa budú predkladať na zasadnutia výboru prispievateľov, ktorý tvorí 13 členov, vrátane Slovenska a ďalších krajín EÚ. Kumulatívny príspevok krajín predstavuje približne 370 miliónov eur. Prvá operácia schválená výborom prispievateľov za zameriavala na poskytnutie likvidity malým a stredným podnikom na Ukrajine v decembri 2023.Slovensko oficiálne deklarovalo záujem prispieť do fondu v júli 2023. Výška záväzku, čiastočne odvodená z výšky kapitálového podielu Slovenska v EIB, sa schválila na úrovni 5 miliónov eur. Tento krok potvrdzuje záväzok SR podporovať Ukrajinu v jej úsilí o obnovu po vojnových škodách.