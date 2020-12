Slovensko pred dvadsiatimi rokmi vstúpilo do OECD, Korčok zhodnotil pozitíva nášho členstva

Členstvo zárukou pre investorov

Rýchlejšie približovanie k štandardom

14.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vstup Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bol potvrdením, že krajina urobila od revolučných zmien v roku 1989 veľký pokrok v demokratizácii spoločnosti a pri budovaní trhovej ekonomiky.Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS ) v príspevku na sociálnej sieti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Podľa neho bol vstup do OECD pre Slovensko dôležitý aj z hľadiska získavania priamych zahraničných investícií, ktoré prispievali a stále prispievajú k modernizácii slovenskej ekonomiky.„Naše členstvo v OECD bolo pre investorov zárukou potrebnej stability a úrovne podnikateľského prostredia na Slovensku. Toto má samozrejme priamy dopad na našu ekonomiku a prosperitu aj dnes,“ pripomenul Korčok.Šéf rezortu zahraničia doplnil, že členstvo v OECD pomohlo Slovensku nielen pri transformácii centrálne orientovaného hospodárstva, ale aj jednotlivých sektorových politík.Vďaka tomu sa krajina rýchlejšie približovala k štandardnom Európskej únie (EÚ) , čo viedlo aj k uľahčeniu integrácie SR do európskych a transatlantických štruktúr.Slovenská republika vstúpila do OECD 14. decembra 2000.