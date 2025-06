Slovensko prehralo v prípravnom zápase s Gréckom 1:4

Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali v sobotnom prípravnom zápase s Gréckom 1:4. Víťazný gól v krétskom Heraklione vsietil v 66. minúte útočník Vangelis Pavlidis.



Spomedzi šiestich vzájomných duelov v histórii prehrali Slováci štvrtý. V 12. minúte nepremenil pokutový kop Ondrej Duda po faule na Dávida Strelca. Slováci nastúpia v utorok o 20.45 h v ďalšom dueli v maďarskom Debrecíne proti Izraelu.

Štart zápasu ukázal, že ani jedno mužstvo nechce hrať medzi šestnástkami. Po desiatich minútach sa v pokutovom území pokúšal presadiť Strelec, no fauloval ho brankár Mandas a rozhodca ukázal na biely bod. Penalty sa zhostil Duda, jeho strelu k ľavej dolnej žrdi však domáci brankár prečítal a vyrazil. Z otvorenia skóre sa tešili Gréci v 16. minúte, keď sa po skrumáži pred Dúbravkovou bránkou presadil Konstantelias. Domáci boli značne aktívnejší a vybudovali si viacej príležitostí, po polhodine hry si však Strelcovu šikovnú prihrávku do šestnástky prebral Hancko a vyrovnal. Ten istý hráč mohol hneď na to poslať Slovákov aj do vedenia, jeho hlavičku však zneškodnil Mandas. V závere prvého polčasu sa ešte dostali do šancí Tupta a Bero, no v oboch prípadoch bol proti grécky brankár.

Po zmene strán Gréci mierne zvoľnili v tempe, ale „sokolov“ aj tak nepustili do výraznejších šancí. Svoju aktivitu napokon zužitkovali v 65. minúte, keď si na Masourasov center do šestnástky nabehol Pavlidis a zblízka prudkou strelou prekonal Dúbravku – 2:1. Domáci vyvíjali veľký tlak a Slovákov musel niekoľkokrát podržať až Dúbravka, v 84. minúte ho z diaľky skúsil prekvapiť Bakasetas. Grécke víťazstvo ešte dve minúty pred koncom riadneho hracieho času navýšil striedajúci Douvikas a prehru Slovákov definitívne spečatil vlastný gól Hrnčára v nadstavenom čase.

prípravný zápas:



Heraklion



Grécko - Slovensko 4:1 (1:1)



Góly: 16. Konstantelias, 66. Pavlidis, 88. Douvikas, 90.+2 Hrnčár (vl.) - 34. Hancko. Rozhodcovia: Osmers - Beitinger, Koslowski (všetci Nem.), bez kariet, 18.930 divákov.



Grécko: Mandas - Vagiannidis, Retsos, Koulierakis, Giannoulis - Kourbelis (83. Mouzakitis), Zafeiris (64. Siopis) - Karetsas (64. Masouras), Konstantelias (64. Bakasetas), Tzolis (70. Pelkas) - Pavlidis (71. Douvikas)



SR: Dúbravka - Mesík (76. Šatka), Vavro, Škriniar, Hancko - Bero, Hrošovský, Duda (76. Bénes) - Schranz (76. Hrnčár), Strelec (67. Prekop), Tupta (67. Ďuriš)