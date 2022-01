Slovensko prichádza o športové talenty. Rodičia umiestňujú svoje deti do zahraničných líg

Odlyv mladých športovcov

Obnovenie COVID semaforu

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokej začína sužovať odliv mladých hráčov do okolitých krajín. Dôvodom sú tvrdé protipandemické opatrenia na Slovensku, ktoré nedovoľujú mládeži trénovať a hrať súťažné zápasy. Návrat do reality po sviatočnom období je bolestivý a pre slovenský hokej devastačný.Rodičia niektorých detí sa rozhodli zobrať situáciu do vlastných rúk a preložili svojich mladých hokejistov do zahraničných líg. Športové oddelenie SZĽH aktuálne eviduje desiatky prestupov a očakáva ďalšie žiadosti."Je to pre nás katastrofické. V okolitých štátoch ligy fungujú bez obmedzení. Je to boj s veternými mlynmi,“ uviedol manažér súťažného oddelenia SZĽH Rastislav Konečný na webe hockeyslovakia.sk.Komisia mládeže SZĽH aj z tohto dôvodu zasadla a vyhodnocovala súčasnú situáciu. Veľká väčšina hráčov očakáva, že keď sa vrátia do škôl, začnú hrať aj súťaže."Aj kvôli tomu niektorí stále zostávajú na Slovensku. Keď však nebudú môcť hrať, tiež pôjdu do zahraničných líg. Desiatky ďalších hráčov zvažujú odchod. Slovenské kluby im v tom nebudú brániť, pretože nevidia svetlo na konci tunela, náznak riešenia,“ skonštatoval predseda Komisie mládeže SZĽH Lukáš Pék.Čím dlhšie budú kompetentné autority otáľať s povolením hrať mládežnícke zápasy, tým väčší problém môže nastať. "Kluby nebudú mať s kým hrať, keďže niektorí hráči odchádzajú do zahraničia a ďalší skončia s hokejom úplne,“ zhodnotil Lukáš Pék.Členovia komisie mládeže sa zhodujú v tom, že schodným riešením by bolo opätovné zavedenie takzvaného COVID semaforu . "Semafor jasne definoval pravidlá, podľa ktorých sme vedeli nastaviť fungovanie súťaží. Jeho zavedenie by bolo svetlo na konci tunela. Keď sa školy zatvárajú medzi poslednými, lebo deti potrebujú vzdelanie, medzi poslednými by sa mali zatvárať aj športoviská. Fyzicky rozvoj je pre život mládeže rovnako dôležitý ako nadobúdanie nových vedomosti," dodal Pék.Komisia mládeže chce aj touto cestou poukázať na aktuálny stav v slovenskom športe a v slovenskom hokeji. "Komisia plne rešpektuje protipandemické nariadenia, no zdôrazňuje, že aj okolité štáty majú istú pandemickú situáciu, ale kluby v mládežníckych alebo amatérskych súťažiach súťažné zápasy hrajú. Na Slovensku sa dostávame do stavu, z ktorého nemusí byť návratu,“ uzavrel manažér športového oddelenia SZĽH a člen Komisie mládeže SZĽH Rastislav Konečný.