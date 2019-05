Slovensko privítalo štafetu s Ohňom mieru II. európskych hier

Na snímke strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková (vľavo), maskot Európskych hier 2019 v Minsku (uprostred), kajakár Erik Vlček (vpravo) počas vítania štafety s ohňom pre Európske hry 2019 v Minsku, 10. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovensko privítalo v piatok štafetu s Ohňom mieru II. európskych hier, ktoré sa v bieloruskom Minsku uskutočnia od 21. do 30. júna. Čestné kolo s pochodňou na atletickom štadióne FTVŠ UK v Bratislave odbehli viacnásobní olympijskí medailisti, majstri sveta i Európy, strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a kajakár Erik Vlček, na slávnosti sa zúčastnili aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel a športový riaditeľ a designovaný vedúci výpravy Roman Buček.Oheň zapálili 3. mája v sídle Európskych olympijských výborov (EOV) v Ríme, odkiaľ putuje po niekoľkých krajinách, zavítal aj na vrchol Mont Blancu. Z Bratislavy sa štafeta vydá do Česka, potom do Poľska a od 12. mája do 21. júna pôjde po území Bieloruska. V rámci 7700 kilometrov sa v štafete vystrieda 450 osobností.povedal Siekel. Prvá edícia EH sa konala pred štyrmi rokmi v azerbajdžanskom Baku:Počet slovenských športovcov v Minsku sa vo štvrtok rozšíril na 75 vďaka miestenke v zápasení voľným štýlom do 74 kilogramov.vysvetlil Buček.Najväčšie medailové nádeje vkladá do športovej streľby a rýchlostnej kanoistiky:V stolnom tenise, karate, lukostreľbe a športovej streľbe sa už bude bojovať aj o priamu účasť v Tokiu 2020:Vlček i Rehák Štefečeková súťažili na EH 2015, ich tohtoročný štart ešte nie je istý. Kajakár oň zabojuje v kvalifikačných pretekoch, strelkyňa, ktorá už má zabezpečenú účasť v Tokiu, čaká druhé dieťa.povedala 35-ročná Rehák Štefečeková.