Slovensko rátalo s malým rezervným množstvom vakcín, Cigániková to považuje to za chybu

Štát mohol rátať s problémami

Expirácia je šesť mesiacov

Vakcíny neprídu neskôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko rátalo s malým rezervným množstvom vakcín . Myslí si to predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková . Ako uviedla po jeho štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí, považuje to za chybu. Štát plánoval zaočkovať 3,3 milióna obyvateľov, pri dvojdávkových vakcínach bolo teda potrebných 6,6 milióna vakcín.V čase, keď sme nevyužili možnosť opcie na nákup troch miliónov vakcín od Pfizeru , sme mali spolu zakontrahovaných takmer 10 miliónov vakcín. Práve to bol dôvod, prečo ministerstvo zdravotníctva nechcelo objednávať ďalšie.Cigániková argumentuje tým, že keď Európska únia objednávala vakcíny, rezervovala štvor- až päťnásobok celkového počtu obyvateľov, kým my sme nerátali ani s dvojnásobkom. Štát podľa nej mohol rátať s tým, že s výrobou a distribúciou vakcín môže nastať problém, rovnako, ako s tým rátala aj Európska únia.Na druhej strane však šéfka zdravotníckeho výboru podľa jej slov rozumie, že v tom čase bol za tým úprimný záujem a presvedčenie ministerstva zdravotníctva, že zakontrahovaných 10 miliónov vakcín bude stačiť. „V tom čase ešte ministerstvo zdravotníctva nemalo informácie o tom, že by zakontrahované vakcíny mohli meškať,“ uviedla.Navyše, vakcíny majú exspiráciu šesť mesiacov a ak by sme ich mali na skladoch príliš veľa, mohli by vzniknúť ekonomické škody. „Zmluvy totiž nie sú variabilné a všetko, čo si objednáme, musíme rovno aj zaplatiť,“ dodala Cigániková.Ako v stredu informovala šéfka Výboru NR SR pre zdravotníctvo, dodávky vakcín od Pfizeru by nemali prísť neskôr, aj keď ich Slovensko objednalo až v treťom bazári. Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková členov výboru v stredu taktiež ubezpečila, že sa Slovensko zapojilo do všetkých obstarávaní, ktoré robila Európska komisia . Výsledkom toho bol základný kontrakt na 2,4 milióna vakcín.Neskôr sa uskutočnili tri bazáre. V prvom sme vakcíny neobjednali, v druhom sme využili 600-tisíc z možných 2,4 milióna. V treťom Slovensko objednalo 1,2 milióna vakcín a prisľúbených má ďalších 1,6 milióna. Štát tak má spolu potvrdených dodatočných 3,4 milióna vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech nad rámec pôvodného kontraktu na 2,4 milióna očkovacích dávok.