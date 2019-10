Slovensko remizovalo s Paraguajom v prvom zápase reprezentácie na NFŠ

Na snímke vľavo Róbert Boženík (Slovensko) sa raduje z gólu a vpravo spoluhráč Michal Ďuriš v prípravnom zápase Slovensko - Paraguaj 13. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

prípravný zápas:



Slovensko - Paraguaj 1:1 (0:0)



Góly: 59. Boženík - 85. Kaku, ŽK: Vavro - Villasanti, Gomez, Jorge, rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), 6669 divákov.



SR: Greif - Šatka, Škrtel (31. Vavro), Valjent, Mazáň (87. Hubočan) - Greguš (46. Bero), Hrošovský (71. Hamšík) - Ďuriš, Duda (46. Bénes), Haraslín - Nemec (31. Boženík)



Paraguaj: Fernandez - Piris, Gomez, Alonso, Riveros (82. Espinoza) - Sanchez (77. Paredes), Jorge - A. Romero (68. Gonzalez), Villasanti (62. Kaku), Samudio (62. O. Romero) - Lezcano (90. Sanabria)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti remizovali v nedeľňajšom prípravnom zápase s Paraguajom 1:1. Reprezentácia SR sa prvýkrát predstavila na novom Tehelnom poli - Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.Pred zápasom sa dostalo oficiálnej rozlúčky s najcennejším dresom triu Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec, ktoré si prevzalo z rúk prezidenta SFZ Jána Kováčika pamätné plakety.Slováci nastúpili vo výrazne obmenenej zostave oproti kvalifikačnému súboju s Walesom (1:1) a bolo to na ich hre aj cítiť. Po polhodine zišli z trávnika za potlesku tribún Škrtel s Nemcom, Hubočan nastúpil v 87. minúte. Paraguaj v prvom dejstve dominoval, ale v druhom polčase dostal SR do vedenia Róbert Boženík. V 85. minúte však remízu zariadil Kaku.Paraguaj od začiatku diktoval tempo, Slováci pôsobili nezohrane a často sa dopúšťali zbytočných chýb. Už v 5. minúte sa dostal po domácej strate lopty do šance Lezcano, jeho strelu Greif kryl. Ak by sa Paraguajčan neulakomil a našiel výborne nabiehajúceho spoluhráča, mohlo byť pre domácich zle-nedobre. V 14. minúte sa do ešte väčšej šance na päťke dostal Romero, ale jeho strelu Greif skvele vyrazil. Slováci ohrozili bránku hostí až v 19. minúte, Ďuriš ale vystrelil veľmi nepresne. Juhoameričania boli oveľa lepší na lopte, aktívne si menili priestor, ale nedarilo sa im využiť domáce okienka v defenzíve. Po polhodine zišli z ihriska za ovácií riedko zaplnených tribún Škrtel aj Nemec, ktorých nahradili Vavro s Boženíkom. Kapitánsku pásku prebral Ďuriš. Paraguaj aj naďalej dominoval, bol technickejší a jeho akcie futbalovejšie.Do druhého polčasu poslal Hapal Bera s Bénesom za Greguša a Dudu. Opäť ako prví pohrozili hostia, v 52. minúte efektne z voleja vystrelil Romero, ale Greif bol na mieste. Na opačnej strane sa dostal do zakončenia Boženík, no vysoko prestrelil. Domáci už vyzerali opticky o čosi lepšie a v 59. minúte zložil reparát Boženík, ktorý sa po prihrávke od Bénesa šikovne otočil okolo protihráča a nekompromisným zakončením z vnútra šestnástky prestrelil brankára Fernandeza. Obraz hry sa zmenil, Slováci už boli oveľa častejšie na polovici súpera a snažili sa ho dostať pod tlak. V 71. minúte sa na ihrisko dostal Hamšík, ktorý si od Ďuriša prebral kapitánsku pásku. Paraguaj sa pokúšal vyrovnať a podarilo sa mu to v 85. minúte, keď sa presadil Kaku strelou do protipohybu Greifa. Keď sa v 90. minúte akrobaticky nepresadil Boženík a v nadstavenom čase sa už nič vážnejšie nestalo, skončil duel remízou.