Slovensko sa chce učiť od Poľska, ako lepšie čerpať eurofondy. Podľa Balíka ide hlavne o tri dôležité oblasti

Problémy s čerpaním eurofondov

Poľsko ako inšpirácia

Regionálny princíp

27.7.2023 (SITA.sk) - Minister investícií Peter Balík vo štvrtok vo Varšave podpísal memorandum o spolupráci s partnerským Ministerstvom rozvojových fondov a regionálnej politiky Poľska. Vzájomnou podporou a výmenou skúseností s Poľskom chce Slovensko zlepšiť svoju schopnosť využívať peniaze z Európskej únie Ako uviedol Balík po podpise zmluvy, Slovensko má, žiaľ, dlhodobé problémy s čerpaním eurofondov a stále sa pohybuje na konci európskeho rebríčka, zatiaľ čo Poľsko patrí v tejto oblasti k najúspešnejším štátom v Európskej únii.„Preto vítam príležitosť, ktorú nám ponúka dnes podpísané memorandum a som presvedčený, že bude tým správnym impulzom, aby sme systém riadenia a využívania eurofondov na Slovensku zásadne zmenili k lepšiemu,“ skonštatoval Balík.Experti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a ďalších rezortov rokovali vo Varšave s poľskými partnermi o systéme eurofondov v rámci viacerých odborných panelov, ktoré zorganizovala poľská strana. Slovensko je v európskom rebríčku čerpania na 21. mieste a v dobiehajúcom programovom období má vyčerpaných len 75 percent z celkového objemu eurofondov. Poľsko je v čerpaní v EÚ druhé a vyčerpaných má už 91 percent eurofondov.„Memorandum, ktoré sme podpísali, dodáva našej spolupráci oveľa praktickejší rozmer. Zatiaľ čo na Slovensku sme sa uplynulé dve desaťročia sústredili najmä na procesy a eurofondová byrokracia nám prerástla do obrovských rozmerov, Poliaci išli po výsledkoch a čo najviac zjednodušovali cestu k peniazom pre žiadateľov,“ podotkol minister Balík.Dodal, že Poľsko môže byť pre nás inšpiráciou najmä v troch oblastiach. V prvom rade sú to veľké infraštruktúrne projekty. V Poľsku nie je problém vybudovať z eurofondov moderné výskumné centrá, múzeá, postaviť pre Varšavu novú železničnú stanicu či vybudovať úplne nové moderné nemocnice.Druhým poľským špecifikom je silný regionálny prístup. Veľká časť eurofondov ide priamo do konkrétnych regiónov cez regionálne programy.„Treťou výzvou je zmena myslenia slovenských expertov, ktorí majú eurofondy na starosti. Popri jednoduchých, ale transparentných pravidlách na Slovensku akútne potrebujeme v čerpaní eurofondov viac odvahy, dravosti a ťahu na bránu. V tomto môžu byť pre nás poľské skúsenosti veľkou inšpiráciou,“ dodal Balík.V Poľsku je 16 programov, ktoré sú priamo viazané na investície v konkrétnych regiónoch a v programovom období 2021 - 2027 regióny rozhodnú o viac ako 44 percentách z celkovej eurofondovej obálky vo výške 76 miliárd eur.Na Slovensku budú v tomto programovom období rozhodovať priamo regióny vôbec po prvý raz, a to o využití zdrojov v hodnote vyše dvoch miliárd eur, čo je asi 17 percent z alokácie Programu Slovensko „Regionálny princíp pri implementácii eurofondov chceme naďalej posilňovať. Že je to správna cesta, potvrdzuje práve Poľsko,” doplnila štátna tajomníčka MIRRI Barbora Lukáčová