Slovensko sa chystá od Nórska učiť o udržateľnom cestovnom ruchu a regionálnom rozvoji

15.11.2024 (SITA.sk) - V čase, keď je ochrana prírody a udržateľnosť v centre pozornosti, Slovensko čerpá inšpiráciu zo severských krajín. Nórska univerzita Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) je priekopníkom v oblasti udržateľného komunitného cestovného ruchu a klimatických intervencií.Udržateľný cestovný ruch nie je len o zachovaní prírody, ale aj o vytvorení prosperity pre miestne komunity prostredníctvom zapojenia a spolupráce.Región Jæren v nórskom kraji Rogaland, známy ako najdôležitejšia poľnohospodárska oblasť v západnom Nórsku, je príkladom toho, ako možno efektívne kombinovať priemysel, cestovný ruch, ochranu prírody a aktívne zapojenie obyvateľov. „Naším cieľom je nielen zdieľanie skúseností, ale aj vytváranie siete spolupráce, ktorá podporí udržateľný rozvoj a ekologický cestovný ruch na Slovensku,“ uviedol Rhys Evans z HGUt.Tento prístup posilní bilaterálne vzťahy medzi Nórskom a Slovenskom a umožní výmenu znalostí, ktoré sa následne pretavia do konkrétnych odporúčaní krokov a akčného plánu. Spolupráca s nórskymi odborníkmi, má potenciál priniesť tieto osvedčené postupy a pomôže rozvíjať udržateľný cestovný ruch so zapojením komunít a zodpovedným využívaním prírodných a kultúrnych zdrojov.HGUt, s bohatými skúsenosťami v spolupráci s malými a strednými komunitnými organizáciami a samosprávami, zohráva kľúčovú úlohu pri zdieľaní osvedčených postupov. Univerzita sa aktívne podieľa na prenose nórskeho modelu komunitného cestovného ruchu, ktorý kladie dôraz na ochranu prírody, minimalizáciu vplyvu na životné prostredie a posilnenie miestnych komunít.Ako uviedol pre agentúru SITA Jozef Gáll, vedúci Katedry cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, výsledkom spolupráce medzi Slovenskom a Nórskom je množstvo nových skúseností a poznatkov, ktoré by sa dali preniesť na slovenské podmienky.Medzi najdôležitejšie zistenia podľa neho patrí dôležitosť spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, intenzívne zapojenie miestnych komunít do projektov a udržiavanie vysokých štandardov ekologickej udržateľnosti. „Tieto poznatky vytvárajú pevný základ pre ďalšie rozvíjanie stratégií regionálneho cestovného ruchu, ktoré môžu reflektovať úspešné nórske modely,“ dodal Gáll.Načerpané skúsenosti budú predmetom konferencie „Udržateľný cestovný ruch a regionálny rozvoj – Transfer skúseností z Nórska“, ktorá sa bude konať dňa 25.11.2024. „Konferencia by mala byť krokom k prehĺbeniu úspešnej spolupráce a prenosu skúseností z Nórska na Slovensko,“ konštatoval Gáll.Tento projekt vznikol v spolupráci s nórskymi expertmi a je financovaný prostredníctvom Nórskych fondov pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.