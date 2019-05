Slovensko sa má pripojiť k dohovoru, ktorý rieši násilie na štadiónoch

Ilustračná snímka Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 5. mája (TASR) – Slovensko sa má pripojiť k dohovoru Rady Európy, ktorý sa zaoberá násilím a rasizmom na futbalových štadiónoch. Návrh na jeho prijatie predložila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach zaväzuje signatárov pre vypracovanie politík na dodržiavanie zákonov na tribúnach. Týka sa to najmä násilných a rasistických prejavov, spojených s fenoménom futbalových chuligánov. Dohovor si dáva v texte za cieľ vytvoriť na štadiónoch bezpečnú atmosféru.Dohovor zároveň zaväzuje signatárov,Dohovor má koordinovať postup pri zabezpečovaní bezpečnosti na futbalových a iných štadiónoch medzi jednotlivými členskými štátmi.Ďalej dokument vyzýva strany dohovoru, aby povzbudzovali miestne komunity a zástupcov fanúšikov pri zapájaní sa doJedným z bodov je takisto snaha o prevenciu a postihovanie problematického správania. To chce dosiahnuť dohovor aj zmocnením súdnych alebo správnych orgánov zodpovedných za sankcionovanie jednotlivcov, abyZa účelom efektívneho uplatňovania opatrení v tomto dohovore sa strany zaväzujú zriadiť výbor pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach, ktorý bude koordinovať medzinárodné snahy prostredníctvom zástupcov jednotlivých signatárov dohovoru.