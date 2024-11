Slovensko sa ocitlo na chvoste Európy, v rozvoji startupov zaostávame za najlepšími

Slovenský ekosystém neprekvitá

Lídrom je Estónsko

Problémom je odliv mozgov

Prvý korporátny venture kapitálový program

2.11.2024 (SITA.sk) - Slovensko je z hľadiska startupového potenciálu na chvoste Európy. S počtom 93 startupov na milión obyvateľov zaostávame za väčšinou štátov Európskej únie. Výrazne pod európskym priemerom sme aj v objeme investícií rizikového kapitálu, ktoré patria medzi ďalšie kľúčové faktory ovplyvňujúce rozvoj podnikania. Startupová scéna u nás teda čelí mnohým výzvam, ktoré môžu byť pre začínajúcich podnikateľov prekážkou.Kým v niektorých európskych krajinách, ako sú Estónsko, Švédsko či Fínsko, startupová scéna prekvitá a nové nápady nachádzajú rýchlu podporu, Slovensko sa stále snaží nájsť v tomto dynamickom ekosystéme svoju cestu.„Porovnanie s inými krajinami ukazuje, že podmienky pre rozvoj startupov sú u nás síce sľubné, no ešte v mnohom zaostávajú za najlepšími, a vo všeobecnosti dokonca za európskym priemerom,“ hodnotí situáciu výkonný manažér Seed Startera Michal Vanovčan.Že slovenský startupový ekosystém nijak neprekvitá, ukazuje napríklad rebríček zohľadňujúci počet startupov na milión obyvateľov. V rámci Európskej únie sa držíme na chvoste, horšie je na tom už len Poľsko a Rumunsko.Podľa údajov za rok 2023 je na Slovensku 93 startupov na milión obyvateľov, napríklad v susednom Maďarsku je to 146, v Česku 162 a v Rakúsku 321. Jasným lídrom je Estónsko, ktoré má síce štvornásobne menej obyvateľov než Slovensko, avšak na milión obyvateľov tu pripadá 1 299 startupov.Podpriemerná je u nás aj dostupnosť kapitálu pre startupy. Objem investícií rizikového kapitálu v prepočte na jedného obyvateľa je na úrovni 12 eur, zatiaľ čo európsky priemer je 78 eur. V Českej republike je to pritom 17 eur, v Bulharsku 27 eur a v Estónsku 310 eur.Veľkou výzvou, ktorá tiež významne ovplyvňuje startupové prostredie u nás, je dostupnosť kvalifikovaných pracovných síl. Hoci na Slovensku máme silnú základňu technických univerzít v Bratislave, Košiciach či Žiline, vážnym problémom je už niekoľko rokov veľký odliv mozgov.Štatistiky ukazujú, že podiel domácich študentov na zahraničných vysokých školách je 19 %. Za štúdiom do zahraničia odchádzajú zvyčajne najúspešnejší maturanti a mnoho z nich tam po skončení štúdia aj ostáva. Šikovní Slováci sa tak potom často rozhodnú začať podnikať radšej v inej krajine než na Slovensku.Dôvodom môže byť kombinácia predchádzajúcich faktorov, ale, samozrejme, aj veľkosť trhu, lepšie prepojenie so startupovým ekosystémom ako aj profesionalita hráčov v ňom.Situácia v slovenskom startupovom ekosystéme bola aj jedným z dôvodov, prečo vznikol Seed Starter. Ide o prvý korporátny venture kapitálový program u nás, ktorý vznikol pred dvoma rokmi pod hlavičkou Slovenskej sporiteľne. Ponúka nielen investície, ale aj profesionálnu inkubáciu, obsahovú podporu a širokú sieť partnerov a zákazníkov, s ktorými dokáže startupy prepojiť a pomôcť im vstúpiť na reálny trh. Zameriava sa na startupy, ktoré by v ideálnom prípade mohli mať synergický efekt s finančnou inštitúciou.