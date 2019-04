Slovensko sa pripojí k oslavám 100. výročia Hnutia 4.mája v Číne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Medzinárodná vedecká konferencia s názvom "bude príspevkom slovenskej sinológie k 100. výročiu Hnutia 4. mája v Číne. Na konferenciu pricestujú viac ako štyri desiatky odborníkov na čínsky jazyk, literatúru a intelektuálnu históriu. Konferencia sa uskutoční v dňoch 2. - 3. mája v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, uviedla pre TASR profesorka Jana Benická, vedúca Katedry východoázijských štúdií na FiF UK.Na plenárnych prednáškach vystúpia poprední svetoví sinológovia Danqing Liu z Čínskej akadémie vied, Joël Bellassen z Národného ústavu orientálnych jazykov a civilizácií (Francúzsko), Jeffrey C. Kinkley zo St. John's University, New York City (USA), Guy Salvatore Alitto z University of Chicago (USA) a Suoqiao Qian z Newcastle University (Veľká Británia). S príhovorom vystúpi aj zakladateľ slovenskej sinológie Marián Gálik, špecialista na Hnutie 4. mája a na čínsku literatúru.Hnutie 4. mája bolo významné modernizačné hnutie v moderných dejinách Číny, časovo rámcované rokmi 1917 - 1921. Išlo o intelektuálnu revolúciu, o sociálno-politické hnutie, ktorého hlavnými bodmi boli demokracia, sloboda jedinca, národná nezávislosť a reforma čínskeho jazyka a čínskej kultúry ako takej. Ako zdôraznila Benická, reforma spočívala v oblasti kultúry najmä vo vzniku "novej čínskej literatúry", ktorá námetmi a formou odkazovala na západnú literatúru. Nová literatúra sa musí písať v jazyku, ktorý vychádza zo živého hovoreného jazyka (tzv. baihua), hlásali propagátori hnutia a súčasná predstaviteľka slovenskej sinológie to označila za dôležitý aspekt hnutia. V tomto kontexte vzniklo ako reakcia na používanie skostnateného jazyka wenyan, čo bol jazyk, v ktorom sa písala vysoká literatúra, úradná korešpondencia, dokumenty či telegramy. Išlo o jazyk, ktorý už bol veľmi vzdialený od živého hovoreného jazyka a vychádzal zo starých vzorov. V čase Hnutia 4. mája bol už v podstate nezrozumiteľný.vyzdvihla slovenská odborníčka.definovala Benická, ktorá ďalej vysvetlila:Po celý rok budú v Číne veľké oslavy, rôzne spomienkové udalosti, vedecké konferencie i kultúrne podujatia. Benická pripomenula, že pri 70. výročí Hnutia 4. mája, v roku 1989, organizovaldodala s tým, že profesor Gálik vystúpi s prejavom na otváracom ceremoniáli. Benická podčiarkla, že Gálik celý svoj život skúmal Hnutie 4.mája a čínsku literatúru.Z 50 zahraničných účastníkov bude približne polovica z Číny a polovica z ostatného sveta. Na konferencii v Bratislave budú štyria hlavní rečníci, každý z nich bude ďalej viesť svoju sekciu.Konferencia sa koná v spolupráci s Konfuciovým inštitútom pri FiF UK a Katedry východoázijských štúdií, ktorá je jediným akademickým pracoviskom, kde sa študuje čínština na úrovni vysokoškolského štúdia na Slovensku.