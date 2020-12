Slovensko sa pripravuje na oba brexitové scenáre, dohoda by však obchodovanie uľahčila

Tretí štát

Slovensko sa pripravuje na oba scenáre

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 - Prípadná nedohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom nebude mať žiaden dopad na spojenia medzi Veľkou Britániou a Slovenskom v oblasti leteckej a nákladnej dopravy.Po skončení zasadnutia Strategickej komisie pre európskej záležitosti na úrovni štátnych tajomníkov (KEÚ) to na tlačovom brífingu uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková.V prípade uzavretia aj neuzavretia dohody SR očakáva, že Európska komisia (EK) vydá takzvané núdzové opatrenia, ktoré by upravovali pravidlá pre všetky módy dopravy. Aj v situácii, ak by EK núdzové opatrenia nevydala, SR je pripravená fungovať aj bez nich. Bruncková zároveň spresnila, že pokiaľ ide o koordináciu COVID-19 a zimných lyžiarskych stredísk, prioritou je, aby sa koordinovali najmä okolité krajiny.Podľa štátnej tajomníčky je dôležité, aby boli opatrenia rovnocenné. Jedným z možných scenárov by mohlo byť aj ponechanie otvorenia lyžiarskych stredísk na princípe takzvaných testovacích protokolov. To by umožnilo relatívne veľkú skupinu ľudí otestovať masívne, ako podmienku lyžovania v slovenských lyžiarskych strediskách.Štátny tajomník Ministerstva financií SR (MF SR) Ľuboš Jančík v súvislosti s brexitom uviedol, že po skončení prechodného obdobia na konci tohto roka sa bude Veľká Británia posudzovať ako tretí štát so všetkým, čo k tomu patrí.Pohyb tovaru bude vnímaný ako dovoz a vývoz z tretích krajín, čo znamená, že bude podliehať colnému konaniu. Čo sa týka bežných ľudí a cestovateľov, už v súčasnosti je tovar vo výške do 300 eur pre bežných cestujúcich a 420 eur pre tých, ktorí používajú lietadlo, oslobodený od cla. V tomto prípade by podľa Jančíka nemali nastať ďalšie výrazné vplyvy.Iný vplyv to však bude mať na podnikateľov. Veľa bude závisieť od toho, či bude brexit s dohodou alebo bez dohody. V prípade, že dôjde k dohode, bude vplyv na podnikateľov len v rovine administratívnych opatrení. Budú teda musieť vypĺňať tlačivá týkajúce sa pohybu tovaru a preclenia tovaru, budú tak musieť uvádzať napríklad cenu, objem či množstvo tovaru. Podľa štátneho tajomníka to bude mierna administratívna záťaž.V prípade nedohody sa k tejto administratívnej záťaži pridá aj finančný dopad, pretože sa budú platiť clá. Tie sa vo vzťahu k tretím krajinám pohybujú od nula percent pri rôznych chemických výrobkoch až po 74,9 percenta pri tabakových výrobkoch.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) uviedol, že SR sa intenzívne pripravuje na oba scenáre. „Radi by sme v blízkej dobe vyhlásili, že máme dohodnuté a sme za vodou, aspoň pokiaľ ide o ten kritický scenár po 1. januári,“ dodal Klus