Slovensko sa pripravuje na svetovú výstavu EXPO Dubaj, priestor dostanú inovatívne firmy a projekty

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Prípravy účasti Slovenska na svetovej výstave EXPO Dubaj sú v plnom prúde. Na piatkovej tlačovej besede to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík . Pre Slovensko je podľa neho toto podujatie výborná príležitosť, ako odprezentovať našu krajinu. Cieľom je ukázať Slovensko v modernom svetle.Zdôraznil, že u nás pôsobí veľa firiem, ktoré vyrábajú jedinečné produkty a ovládajú jedinečné technológie. „Budeme tam mať množstvo produktov, pri ktorých je Slovensko líder alebo jediný výrobca na svete," priblížil minister s tým, že práve tu by mohlo Slovensko v rámci výstavy upútať.Ako doplnila komisárka pre EXPO Dubaj Miroslava Valovičová, zaznamenali enormný záujem o účasť podnikateľov a vystavovateľov v slovenskej expozícii. Evidujú viac ako 250 registrácií, z ktorých bude odborná komisia vyberať tie najlepšie. Priestor dostanú najmä inovatívne firmy a projekty. „Počas šiestich mesiacov budú mať možnosť zviditeľniť sa a predstaviť sa pred celosvetovým publikom," vyzdvihla. Vláda schválila pokračovanie príprav oficiálnej účasti Slovenska na Svetovej výstave EXPO Dubaj začiatkom októbra minulého roka. Súhlasila aj s financovaním oficiálnej účasti našej krajiny na tejto výstave v sume takmer 6,5 mil. eur. Slovensko sa bude na EXPO Dubaj prezentovať v rámci tématickej zóny „Mobilita“ formou prenájmu národnej expozície s rozlohou 1 306 metrov štvorcových. Zameria na tri hlavné témy, vodíkové technológie, letecký priemysel a vesmírny sektor.Výstava sa pôvodne mala konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. V dôsledku pandémie COVID-19 prijali organizátori rozhodnutie o ročnom odklade a EXPO Dubaj sa bude oficiálne konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. EXPO Dubaj bude tzv. „veľké Expo“, ktoré trvá šesť mesiacov a koná sa iba raz za päť rokov. Účasť na ňom potvrdilo 192 krajín a organizátori očakávajú 25 miliónov návštev.