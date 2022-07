Slovensko sa stalo súčasťou výboru UNESCO, Korčok hovorí o obrovskom úspechu slovenskej diplomacie

SĽUK na pôde UNESCO

7.7.2022 - Slovenskú republiku zvolili za člena Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO . Spolu s Uzbekistanom začne svoj štvorročný mandát od 28. novembra 2022 počas 17. zasadnutia Výboru v Maroku.„Naše zvolenie je ohodnotením vysokej expertízy SR v oblasti zachovávania tradícií a živého dedičstva, ale aj ocenením diplomatických aktivít nášho rezortu. Vyvrcholením lobingového úsilia bolo mimoriadne úspešné vystúpenie kolektívu SĽUK na pôde UNESCO,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS).„Ide o historický úspech Slovenska, ktorý sa po troch neúspešných pokusoch v minulosti konečne podaril. Je to významný krok na medzinárodnej úrovni, ktorý nielen prehĺbi zahraničnú spoluprácu, no najmä pomôže zviditeľniť Slovensko vo svete. Verím, že aj vďaka tomu viac návštevníkov z celého sveta objaví krásu našich pamiatok," vyjadrila sa v tlačovej správe k zvoleniu Slovenska do výboru aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).Zároveň sa poďakovala členom UNESCO za takéto ocenenie Slovenska a poďakovala i svojim kolegom z ministerstva a zo SĽUKu.Výbor UNESCO pre nehmotné kultúrne dedičstvo vytvorili Dohovorom z roku 2003, ktorý SR ratifikovala medzi prvými krajinami v roku 2006.Ide o mladší z dvojice kľúčových dohovorov UNESCO v oblasti kultúry. Prvým je Dohovor z roku 1972 o ochrane svetového dedičstva, ktorý sa zaoberá ochranou hmotného, kultúrneho a prírodného dedičstva.Dvadsaťštyričlenný výbor je hlavným výkonným orgánom Dohovoru a zároveň orgánom, ktorý rozhoduje o zápisoch prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva na Reprezentatívny zoznam nehmotného dedičstva ľudstva.Slovensko má na uvedenom zozname osem prvkov (fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, terchovská muzika, gajdošská kultúra, bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, Horehronský viachlasný spev, modrotlač, drotárstvo, sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva).Svoju expertízu zároveň SR poskytuje aj ako koordinátor projektu UNESCO na mapovanie potrieb a zachovanie tradícií vysídlených Ukrajincov na Slovensku.„Ako členovia výboru budeme ešte aktívnejšie zdieľať s medzinárodným spoločenstvom dobrú prax pri využívaní nášho nehmotného dedičstva na podporu udržateľného spôsobu života,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.