Slovensko sa stáva vyvrheľom Európy, Gröhling varuje pred Ficovými plánmi na obmedzenie Ukrajincov žijúcich na Slovensku

Recipročné opatrenia chce Fico na vláde určite prijať. Vláda ich podľa neho neprijme len vtedy, ak sa obnoví tranzit plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ, alebo sa schvália nejaké kompenzačné opatrenia pre Slovensko v hodnote pol miliardy eur. Hovorí pritom o sabotáži prezidenta Volodymyra Zelenského

3.1.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico opäť raz ukázal, ako veľmi je schopný poškodiť Slovensko pre svoje politické hry. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v reakcii na jeho najnovšie video zverejnené na sociálnej sieti vo štvrtok.Okrem už avizovaného zastavenia dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu plánuje totiž premiér presvedčiť svojich koaličných partnerov aj o výraznom obmedzení ukrajinských občanov žijúcich na Slovensku. Má ísť o recipročné opatrenia voči Ukrajine za zastavenie tranzitu ruského plynu.Podľa Gröhlinga vie vyše roka celá Európa o tom, že Ukrajina prestane prepravovať ruský plyn a všetci sa na to pripravili.„Okrem Slovenska. Premiér túto tému začal riešiť pár dní pred koncom roka smiešnym listom do Európskej únie . Ukrajina Slovensku dokonca ponúkla kompenzáciu za prerušený tranzit plynu. Fico ju ale na pokyn Putin odmietol, aby mohol obviňovať našich susedov,“ konštatoval Gröhling.Podľa jeho slov sa k nemu pridal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Predseda SaS pripomenul, že táto „nehoráznosť“ bude Slovensko stáť 500 miliónov eur. Vláda Smeru, Hlasu a SNS musí podľa jeho slov čeliť odvolávaniu.„Nie je na čo čakať. Slovensko sa rúti do priepasti nielen ekonomickej, ale aj tej zahraničnej. Stávame sa vyvrheľom Európy a celé to zaplatia občania Slovenska,“ dodal.Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka na sociálnej sieti vo svojom statuse píše o premiérových vyhrážkach „znížením pomoci aj úbohým ľuďom, ktorí stratili domov, utiekli pred smrťou od ruských rakiet a našli útočisko na Slovensku“. Fica sa pýta, či naozaj klesne až tak hlboko, len aby odviedol pozornosť od vlastných zlyhaní. Požaduje odpovede na viaceré zverejnené otázky v súvislosti so situáciou na Slovensku k daniam, platom učiteľov a podobne.„Ľudia na Slovensku si zaslúžia odpovede. Všetci, ktorým ste za 14 rokov vašej vlády priniesli iba stagnáciu, frustráciu a prenesený pocit hanby. Je čas na úprimnosť, pán premiér. Je čas pustiť do práce ľudí, ktorí majú chuť spraviť aj niečo pre Slovensko, nielen pre seba,“ poznamenal Šimečka.