Slovensko sa zasadzuje za plynulý pohyb tovarov, je však potrebné zvýšiť aj odolnosť vnútorného trhu

Poukázal aj na nemecké opatrenia

Priemysel musí zostať konkurencieschopný

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zachovanie plynulého cezhraničného pohybu tovarov je v životnom záujme Slovenska. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS) vo štvrtok, 18. februára počas videokonferencie hlavných koordinátorov európskych tém. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie.Hlavnými témami online stretnutia skupiny takmer dvadsiatich podobne zmýšľajúcich členských štátov Európskej únie (EÚ) boli možnosti ďalšieho posilnenia odolnosti jednotného trhu, digitálna agenda, ako aj pripravovaná aktualizácia Európskej priemyselnej stratégie. Tá je zameraná na podporu priemyslu a zachovanie jeho konkurencieschopnosti. Rokovanie iniciovalo Fínsko.Štátny tajomník MZVEZ SR využil videokonferenciu ako príležitosť poukázať na reštrikcie zo strany Nemecka, na základe ktorých už od polovice februára čelia aj slovenskí cezhraniční prepravcovia a vodiči nákladnej dopravy množstvu komplikácií či prekážok pri vstupe do krajiny.„Neprimerané opatrenia, ako napríklad požiadavka na registráciu a preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín, sú pre veľkú väčšinu dopravcov len ťažko realizovateľné. Takéto komplikácie navyše priamo ohrozujú zásobovanie priemyslu na Slovensku, no súčasne môžu ľahko vytvoriť dominový efekt a potenciálne ovplyvniť aj ďalšie krajiny EÚ,“ vyhlásil Klus.V súvislosti s oživením európskeho hospodárstva po koronakríze sa partneri zhodli, že návrat k fungovaniu jedného trhu do podoby spred pandémie už stačiť nebude. „Musíme zvýšiť odolnosť vnútorného trhu. Nemôžeme doma vyrábať všetko, preto je potrebná otvorenosť svetovému obchodu a investíciám, čo prináša európskym spoločnostiam a spotrebiteľom výhody,” povedal štátny tajomník.Dodal, že úsilie o podporu výroby a investícií v Európe by sa malo zamerať aj na zabezpečenie dlhodobých investícií do ekologických a digitálnych riešení, vrátane nových technológií. Podotkol, že pre Slovensko je zásadné, aby priemysel zostal globálne konkurencieschopný aj počas procesu zelenej transformácie.