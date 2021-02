Slovensko si pripomenie 30. výročie založenia V4, Bratislavský hrad bude opäť vysvietený

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Palác Bratislavského hradu bude v pondelok od 18:00 do polnoci nasvietený motívom pripomínajúcim pondelkové 30. výročie založenia Vyšehradskej štvorky (V4) . Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR (NR SR) Slovensko si v pondelok pripomína 30. výročie založenia V4. Československý prezident Václav Havel , poľský prezident Lech Wałęsa a maďarský predseda vlády József Antall prijali spoločnú deklaráciu o spolupráci na ceste európskej integrácie v maďarskom Vyšehrade vo februári 1991.Po rozdelení česko-slovenskej federácie sa formát vyšehradskej spolupráce transformoval do podoby, ktorú poznáme v súčasnosti (V4). Vyšehradská deklarácia obsahovala niekoľko spoločných cieľov. V počiatočnom období sa spolupráca sústredila na vzájomnú podporu pri spoločnom „návrate do Európy“ a plné zapojenie do európskeho politického, ekonomického, bezpečnostného a právneho systému.