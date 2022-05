Slovensko si pripomína 18. výročie vstupu do Európskej únie

Slovenská republika si dnes pripomína výročie vstupu do Európskej únie (EÚ) . Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) to pripomenula vo svojom profile na sociálnej sieti. Dodala, že práve v časoch vojny v susednej krajine sa ukazuje, aké je dôležité, že je Slovensko súčasťou európskeho spoločenstva.

Výhody členstva

Naša rozšírená vlasť

1.5.2022 (Webnoviny.sk) -Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami. Dnes je to podľa Kolíkovej možné hodnotiť ako obrovský krok a najmä úspešný a prínosný pre Slovensko.„Náš vstup do EÚ nebol jednoduchý proces a splniť všetky kritériá po predchádzajúcich rokoch vlády Vladimíra Mečiara, ktoré boli veľkým odklonom od demokracie, nebolo jednoduché. Európa nám vtedy podala pomocnú ruku, dala zrýchlenú cestu a pomohla dobehnúť zameškané, aby sme mohli vstúpiť do EÚ,“ vysvetlila.Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) skonštatoval, že dnes plynie osemnásty rok, čo si Slováci užívajú výhody členstva v EÚ.Zdôraznil, že drvivá väčšina verejných domácich investícií pochádza z eurofondov a rovnako aj ochrana ľudských a politických práv je na úrovni vyspelého civilizovaného sveta.„Môžeme voľne cestovať po Európe, pracovať, podnikať i študovať v členských štátoch únie a rovnako vytvárať medzinárodné vedecké tímy,“ pokračoval.Výdobytky členstva v EÚ dal premiér do kontrastu so situáciou na Ukrajine. „Jej európsku perspektívu, za ktorou sa postavila drvivá väčšina občanov, sa pokúša zničiť ruská armáda pod vedením prezidenta Putina. O svoju slobodu a nezávislosť sa tak strachujú už aj Moldavci a Gruzínci, ktorí by tiež svoje krajiny radi videli v Európskej únii,“ doplnil Heger.Vyzval ľudí, aby boli hrdí na členstvo v EÚ. „Európska únia je náš životný priestor. Je to naša rozšírená vlasť,“ uzavrel.