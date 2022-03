Slovensko si splnilo svoj záväzok voči NATO, na spoločnú obranu vyčlenilo dve percentá HDP

Príspevok na obranu aliancie

15.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) vyčlenilo v roku 2021 na obranu 1 953 777 462 eur, čo predstavovalo 2,01 percenta HDP. Ako uviedol rezort vo svojom profile na sociálnej sieti, Slovensko tak splnilo záväzok voči NATO.Členské štáty aliancie sa už v roku 2014 dohodli, že do roku 2024 budú ich výdavky na obranu dosahovať aspoň 2 percenta HDP. Historicky prvýkrát sa Slovenskej republike podarilo tento záväzok splniť v roku 2020, keď dosiahli výdavky na obranu sumu 1 841 115 819 eur.V návrhu rozpočtu z októbra roku 2021 sa predpokladali výdavky na obranu v hodnote 1,83 miliardy eur, čo predstavovalo úroveň 1,88 percenta HDP.Ako pre agentúru SITA vysvetlil tlačový odbor MF SR, októbrový údaj je len odhadom očakávanej skutočnosti. Reálne výdavky je možné sumarizovať až po skončení kalendárneho roka.„V tomto prípade bola skutočnosť vyššia, a to napríklad z dôvodu zvýšených výdavkov na hospodársku mobilizáciu,“ dodali.Detailný rozpis bude predmetom záverečného účtu Ministerstva obrany SR , ako aj štátneho záverečného účtu, ktorý predkladajú kapitoly ministerstvu financií, a to ich následne do 30. apríla predkladá vláde.