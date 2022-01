Slovensko si v indexe vnímania korupcie za uplynulý rok polepšilo

Vyšetrovanie najväčších korupčných káuz

Slovensko naďalej v rebríčkoch zaostáva

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko skončilo v rámci rebríčka vnímania korupcie (CPI) zostavovanom každoročne organizáciou Transparency International za minulý rok zo 180 hodnotených krajín na 56. mieste. Ako ďalej v tlačovej správe informuje pobočka organizácie Transparency International Slovensko (TIS), pozícia SR je tak o štyri miesta lepšia ako rok predtým.Slovensko podľa TIS zaznamenalo aj pozitívny posun v dosiahnutom skóre, ktoré sa medziročne zvýšilo zo 49 na 52 bodov zo sto možných. Je tak o jeden bod vyššie, než bolo jeho doterajšie maximum. Vyššie skóre pritom znamená menší objem korupcie.„Súčasné zlepšenie už možno pričítať pôsobeniu aktuálnej vlády a inštitúcií. Vlaňajší pokles šiel ešte do značnej miery na vrub predošlého kabinetu Petra Pellegriniho (Smer-SD, dnes Hlas-SD, pozn. SITA)," konštatuje TIS. Zároveň pripomína, že rebríček vnímania korupcie sa vypočítava z výsledkov indexov rôznych inštitúcií, ktoré za predošlý rok až dva reflektujú korupciu z pohľadu podnikateľov, investorov či expertov.„Za zlepšením Slovenska možno vidieť predovšetkým zvýšené úsilie polície a prokuratúry pri odhaľovaní a stíhaní korupcie. Aj v roku 2021 pokračovalo vyšetrovanie prípadov dlhodobo nedotknuteľných a vplyvných ľudí, ako sú oligarchovia Jozef B. a Miroslav V. či bývalý minister financií a súčasný guvernér Národnej banky Peter K.," uvádza TIS. Tiež pripomína, že zatiaľ neprávoplatne bol pre zneužívanie funkcie a úplatky odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.Na druhej strane organizácia poukazuje na to, že aj napriek zlepšeniu Slovensko stále výrazne zaostáva za priemerom krajín Európskej únie (priemerné skóre 64).„Spomedzi dvadsaťsedmičky skončili za nami iba Grécko (58. miesto), ktoré sa nám po roku opäť podarilo predstihnúť a štvorica Chorvátsko (63.), Rumunsko (66.), Maďarsko (73.) a Bulharsko (78.)," uvádza TIS. V nedohľadne je podľa organizácie zatiaľ aj ambícia koalície z programového vyhlásenia vlády posunúť Slovensko v rebríčku o 20 miest oproti pozícii spred volieb.„Aby sme sa dostali niekde na súčasnú úroveň Lotyšska (36. miesto), Slovinska (41.) či Poľska (42.), potrebovali by sme získať ešte o štyri až sedem bodov viac. O sedem pozícií a dva body stále zaostávame aj za Českom (49.)," dodala organizácia.