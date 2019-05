Slovensko si zo skvelého zápasu neodnáša ani jeden bod

Košice 13. mája - Matúš Sukeľ, útočník SR: "Ťažko sa to hodnotí po tom, ako sme dostali rozhodujúci gól sekundu pred koncom. Dnes to bol hokej pre divákov, prišli si na svoje, padlo veľa gólov. Minimálne bod, možno dva by sme si zaslúžili. Žiaľ, až tri góly sme dostali v oslabeniach."



Marek Čiliak, brankár SR: "Je to škoda, bude nás to mrzieť. Bol to vynikajúci zápas, bod sme si podľa mňa zaslúžili. Ale videli sme, že môžeme hrať s každým. Pred rozhodujúcim gólom som sa chcel natlačiť k žŕdke, ale bol som tam neskoro."



Ladislav Nagy, útočník SR: "Ťažko hľadať slová. Neuveriteľné, čo sa stalo, je to veľké sklamanie. Musíme sa ale rýchlo pozviechať. Čaká nás zápas s Nemcami, musíme ho zvládnuť. Dúfam, že rozhodcovia dostanú nejaké sankcie, bol tam jasný krosček na Buca."



Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Dať Kanade päť gólov sa nestáva každý deň. V záverečnej tretine sme ich zatlačili a išli sme za vyrovnaním. Podarilo sa, škoda, že sme nevyužili následnú presilovku a súper rozhodol sekundu pred koncom. Treba dať hlavy hole, turnaj pokračuje, v stredu nás čaká ďalší zápas. Gólovo sa nám darí, ale dnes sme dostali až šesť gólov. Musíme zapracovať na zlepšení defenzívy."

MS v hokeji 2019 (A-skupina)

Košice (Steel Arena)

Slovensko – Kanada 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

hralo sa od 20.15

Góly:

07:14 – 1:0 M. Sukeľ (M. Studenič, L. Nagy)

08:18 – 2:0 A. Liška (Ch. Jaroš, M. Lunter)

16:20 – 2:1 A. Mantha (K. Turris)

17:50 – 2:2 S. Theodore (A. Mantha, D. Severson) – presilová hra

21:49 – 3:2 L. Nagy (M. Marinčin, R. Lantoši) – presilová hra

25:09 – 4:2 A. Liška (D. Buc, M. Lunter)

27:01 – 4:3 J. Marchessault (T. Chabot) – presilová hra

28:43 – 4:4 A. Cirelli (S. Reinhart, S. Theodore)

36:40 – 4:5 T. Stecher (K. Turris, D. Severson)

51:45 – 5:5 M. Sukeľ (M. Marinčin)

59:58 – 5:6 M. Stone (T. Chabot) – presilová hra

Vylúčenia:

09:51 R. Pánik – 2 min. (hrubosť)

09:51 K. Turris – 2 min. (hrubosť)

09:51 J. McCann – 2 min. (hrubosť)

16:40 Ch. Jaroš – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

18:57 A. Cirelli – 2 min. (držanie)

19:55 D. Severson – 2 + 10 min. (vrazenie na mantinel)

25:41 T. Tatar – 2 min. (krosček)

46:33 P. Dubois – 2 min. (krosček)

46:33 A. Liška – 2 min. (filmovanie)

54:11 A. Mantha – 2 min. (seknutie)

58:46 E. Černák – 2 min. (podrazenie)

strely na bránu: 31:28, vylúčenia: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: T. Björk (Švéd.), M. Nikolic (Rak.) – A. Malmqvist (Švéd.), B. Oliver (USA), 7420 divákov

Zostavy:

Slovensko: P. Rybár (37. M. Čiliak) – Sekera, Černák, Marinčin, Jaroš, Koch, Feherváry, Čajkovský – Tatar, Krištof, Pánik – L. Nagy, M. Sukeľ, Studenič – M. Daňo, Hudáček, Lantoši – Lunter, Buc, Liška

Kanada: Matt Murray – Stecher, Chabot, Nurse, Severson, S. Theodore, Montour, Fabbro – D. Strome, Mark Stone, Marchessault – Couturier, S. Reinhart, Cirelli – McCann, Turris, Mantha – Henrique, P.-L. Dubois, M. Joseph – Jost

I. tretina

Kanaďania povzbudení nedeľňajším vysokým víťazstvom nad Veľkou Británou začali aktívnejšie a hneď v prvom striedaní nebezpečne vystrelil spomedzi kruhov obranca Thomas Chabot.

Domáci reprezentanti odpovedali na začiatku 6. min. Po pravom krídle unikol Marko Daňo, ktorého strela švihom tesne minula cieľ a onedlho preveril brankára Matta Murrayho zakončením z medzikružia Libor Hudáček. O dve minúty neskôr sa už prvýkrát zmenilo skóre. Druhá útočná formácia slovenského tímu vytvorila tlak na kanadskú svätyňu a puk napokon dopravil do siete Matúš Sukeľ – 1:0.

V 9. min viedli hokejisti spod Tatier o dva góly. V brejku štyroch proti dvom Christián Jaroš našiel voľného Adama Lišku a ten na dvakrát prekonal Murrayho – 2:0. Záver prvej tretiny však patril zámorskému mužstvu. V 17. min Anthony Mantha úspešne zakončil rýchly protiútok Kanady – 2:1. Následne v presilovke skóroval aj obranca Shea Theodore – 2:2.

II. tretina

Druhé dejstvo odštartovali Slováci s výhodou presilovky o dvoch hráčov. V nej zostal pred bránkou Kanady úplne zabudnutý Richard Pánik, ale zblízka neprekvapil Murrayho. Podarilo sa to až Ladislavovi Nagyovi v 22. min, ktorý v klasickej presilovke vo formáte piatich proti štyrom prudko vystrelil a odrazený puk od kanadského beka putoval do siete – 3:2.

V 26. min prišiel štvrtý presný zásah domáceho výberu, druhýkrát v zápase bol na konci gólovej akcie Liška – 4:2. Dvojgólové vedenie Slovákom nevydržalo dlho, pretože na začiatku 28. min znížil v presilovke Jonathan Marchessault – 4:3. Krátko po ňom sa presadil z dorážky aj Anthony Cirelli – 4:4.

V 33. min domáci fanúšikovia opäť zdvíhali ruky nad hlavu po zakončení Tomáša Tatara, ale arbitri po dlhom telefonáte s videorozhodcom gól neuznali pre nedovolené bránenie v hre brankárovi. Do šatní napokon odchádzali spokojnejší zverenci Alaina Vigneaulta, keďže Troy Stecher nenápadnou strelou prekonal Patrika Rybára a vyhnal ho na striedačku – 4:5.

III. tretina

V záverečnej tretine sa oba tímy spočiatku pozorne strážili a šance prichádzali len sporadicky. V 43. min využil medzeru v slovenskej defenzíve Mark Stone, ale Marek Čiliak úspešne zasiahol.

O päť minút neskôr Nagy dlho váhal s prihrávkou, potom však našiel úplne voľného Erika Černáka, ktorého príklep tesne minul kanadskú bránku. Podobne vyzerala aj akcia z dielne Andreja Sekeru, ktorý sa v 51. min pohral s obranou súpera, no jeho prihrávku nezužitkoval na gól Tatar.

Onedlho neuspel v obrovskej príležitosti neuspel ani Martin Marinčin, následne strela Sukeľa však vďaka odrazu od korčule kanadského hráča skončila v bránke – 5:5. Dlho sa zdalo, že Slováci získajú proti favoritovi aspoň bod, no necelé dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času rozhodol strelou švihom Mark Stone – 5:6.