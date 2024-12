Slovensko si zvolilo cestu opovrhovania ľudskými právami, Amnesty International vyzýva vládu na zvrátenie tohto trendu

Kritický bod

Úsilie umlčať nesúhlas

Policajné násilie a diskriminácia LGBTI+ ľudí

Klimatická politika štátu

Zanedbávanie práva na bývanie

Apel na slovenskú vládu

10.12.2024 (SITA.sk) - Amnesty International (AI) Slovensko zverejňuje koncoročnú ľudskoprávnu bilanciu za aktuálny rok, hovorí o kríze ľudských práv na Slovensku. Bilancia zverejnená pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv poukazuje na kľúčové oblasti, v ktorých štát zlyháva.Zároveň akcentuje, že ľudské práva sú univerzálny princíp a nespochybniteľný záväzok, ktorý "nemožno oslabovať politickými záujmami alebo ľudskoprávnou slepotou". Amnesty tiež vystríha pred nečinnosťou vlády a represívnou legislatívou, ktoré štát čoraz väčšmi posúvajú k nerovnosti a autoritatívnym praktikám."Ľudskoprávna situácia na Slovensku tento rok dosiahla kritický bod. Slovensko si zvolilo cestu opovrhovania ľudskými právami," skonštatoval riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda . Slovensko podľa neho čelí kríze v oblasti ľudských práv a zlyháva v ich zabezpečovaní a ochrane, a to od práva na bývanie , cez občianske práva a slobody, až po diskrimináciu menšín."Dnes čelíme alarmujúcemu trendu, v rámci ktorého sa namiesto zlepšovania situácie zavádzajú politiky a zákony, ktoré ľudské práva systematicky obmedzujú," myslí si Sloboda."Legislatívne zmeny obmedzili právo na pokojné zhromažďovanie a rozšírili právomoc samospráv zakazovať pokojné protesty. Tieto opatrenia sú v priamom rozpore s ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenska. Mimovládne organizácie čelia legislatívnym snahám, ktorých následkom by bola zvýšená kontrola a byrokracia v nejasnom a svojvoľnom právnom rámci," pokračuje AI Slovensko.Riaditeľ Amnesty to označil za úsilie umlčať nesúhlas a takéto obmedzenie slobody prejavu, zhromažďovania a združovania považuje za znepokojujúci trend politického vývoja na Slovensku, smerom k autoritárskemu štátu.Amnesty poukázala aj na pribúdajúce správy o policajnom násilí, k vyvodeniu zodpovednosti a reforme podľa nej ale nedošlo. "Nekontrolované a neobmedzené násilie slovenskej polície je krízou, ktorú nemožno ignorovať," myslí si Sloboda. Riešenie vidí v markantnej reforme polície, ktorá by eliminovala policajnú beztrestnosť a svojvôľu, a ochránila ľudí pred policajným násilím. Mimovládna organizácia hovorí v bilancii aj o právnej neviditeľnosti a systematickej diskriminácii LGBTI+ ľudí, a tiež o vylúčení a diskriminácii rómskych komunít. Kroky vlády smerujúce k desegregácii považuje Amnesty za nesystémové opatrenia, ktoré nereflektujú systémový rasizmus."Diskriminácia minorizovaných skupín je otvoreným a brutálnym porušovaním ľudských práv. Ak ste Róm, Rómka, LGBTI+ osoba alebo patríte k akejkoľvek minorizovanej skupine nemáte na Slovensku rovný prístup k právam," tvrdí Sloboda.Amnesty tiež poukazuje na klimatickú politiku štátu, uvádza, že napriek záväzku prechádzať na obnoviteľné zdroje energie, Slovensko naďalej investovalo do fosílnych palív."Absencia konkrétnych krokov a harmonogramu na zníženie využívania fosílnych palív ohrozovala nielen environmentálne ciele, ale aj právo ľudí na zdravé životné prostredie," uvádza Amnesty International Slovensko. Jej riaditeľ tiež označil pokračujúce investície do fosílnych palív za vedomé ničenie planéty a apeloval na presadzovanie klimatickej spravodlivosti.Amnesty poukazuje napríklad aj na zanedbávanie práva na bývanie. Výskum organizácie ukázal, že na Slovensku je nedostatok dostupného verejného nájomného bývania, a tiež sú určité skupiny systematicky diskriminované."Verejné byty sú často prideľované na základe neprimeraných kritérií, ktoré vylučujú najzraniteľnejších. Rómske rodiny sú umiestňované do segregovaných lokalít s nevyhovujúcimi podmienkami, pričom často dostávajú len krátkodobé nájomné zmluvy," približuje Amnesty.Sloboda v tomto smere zdôraznil, že bývanie je ľudské právo a nemožno ho komodifikovať. Poukázal tiež, že mnoho ľudí na Slovensku žije v nedôstojných a diskriminačných podmienkach. Považuje to za dôsledok dlhoročnej ignorancie zo strany štátu.Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv Amnesty apeluje na slovenskú vládu, aby zvrátila trend potláčania ľudských práv, venovala sa systémovým nerovnostiam, a tiež aby zrušila regresívnu legislatívu tak, aby opatrenia boli v súlade s medzinárodnými dohovormi, ku ktorých dodržiavaniu sa SR zaviazala."Slovenská vláda, vráťte práva, ktoré ste odobrali. Chráňte slobody, ktoré ste podkopali. Zabezpečte dôstojnosť každého človeka," vyzval Sloboda.