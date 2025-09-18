Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Slovensko spustilo prvú online polikliniku hradenú poisťovňou v Európe


Tagy: Aplikácia MEDDI app PR

Pacienti tak získavajú okamžitý prístup k lekárom bez nutnosti osobnej návštevy ambulancie, a to aj v prípade, že sa nachádzajú v zahraničí. Službu spoločne spustili zdravotná poisťovňa Dôvera a ...



new project 17 676x444 18.9.2025 (SITA.sk) - Pacienti tak získavajú okamžitý prístup k lekárom bez nutnosti osobnej návštevy ambulancie, a to aj v prípade, že sa nachádzajú v zahraničí. Službu spoločne spustili zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť MEDDI hub, a.s., ktorá je poskytovateľom telemedicínskych služieb v rámci aplikácie MEDDI app.

Lekár do dvoch minút


Nová služba ponúka starostlivosť praktického lekára, pediatra a ďalších trinásť odborných špecializácií, medzi ktoré patrí napríklad dermatológia, urológia alebo neurológia. Dostupnosť je garantovaná tak, aby sa pacient k praktickému lekárovi alebo pediatrovi dostal do tridsiatich minút – priemerný čas čakania na lekára je pritom iba dve minúty. Na konzultáciu so špecialistom sa pacient dostane najneskôr do 48 hodín, skutočná priemerná čakacia doba však predstavuje len sedem hodín.

"Naším cieľom je dať pacientom istotu, že kvalitná zdravotná starostlivosť je dostupná kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Online poliklinika je prvá svojho druhu v Európe a verím, že nastavuje nový smer, ako bude zdravotníctvo fungovať v budúcnosti," vysvetľuje Branislav Jendroľ, riaditeľ úseku služieb pre poistencov v spoločnosti Dôvera. Tá postupne buduje celý ekosystém telemedicínskych služieb, ktorého súčasťou je od 1. septembra aj prístup k aplikácii MEDDI app pre všetkých klientov zdarma.

Digitálna poliklinika otvára dvere k rýchlejšej starostlivosti


"Pre väčšinu pacientov je najdôležitejšia rýchlosť a dostupnosť. Vďaka našej online poliklinike majú praktického lekára alebo pediatra doslova na dosah ruky, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Zároveň už nemusia čakať týždne na špecialistu alebo zložito cestovať – všetko zvládnu z pohodlia domova, a navyše bez dodatočných nákladov," vysvetľuje Jiří Pecina, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti MEDDI hub a dodáva: "Verím, že telemedicína sa stane štandardnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku sme urobili ďalší krok a ukázali, že moderné technológie môžu fungovať ruka v ruke s tradičným zdravotníckym systémom."

Celý systém funguje podobne ako pri fyzickej návšteve ambulancie, len s tým rozdielom, že komunikácia prebieha cez zabezpečený videohovor alebo chat. Lekár po konzultácii vystaví zdravotnú správu, ktorá sa uloží do elektronickej karty pacienta. Pacient môže taktiež dostať elektronický recept hradený zo zdravotného poistenia, doplnený o informáciu o dostupnosti predpísaného lieku v lekárňach, ktorý je platný vo všetkých krajinách Európy. Všetko je plne zabezpečené a napojené na oficiálny slovenský zdravotnícky systém NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií).

Online poliklinika tak predstavuje modernú a bezpečnú formu zdravotnej starostlivosti, ktorá pacientom šetrí čas a zároveň garantuje rovnakú úroveň služieb, na akú sú zvyknutí pri osobnej návšteve lekára.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovensko spustilo prvú online polikliniku hradenú poisťovňou v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

