 Nedeľa 18.1.2026
 Meniny má Bohdana
 24hod.sk    Z domova

18. januára 2026

Slovensko stojí na tej nesprávnej strane a páli najdôležitejšie mosty k spojencom, tvrdí exminister Korčok


Tagy: Americký prezident bývalý minister zahraničia Koalícia ochotných Minister vnútra SR predseda vlády SR

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) svojou návštevou v USA zradil záujmy Slovenska, pretože neotvoril témy, ktoré sa bytostne dotýkajú ...



slovakia_presidential_election_16466 676x451 18.1.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) svojou návštevou v USA zradil záujmy Slovenska, pretože neotvoril témy, ktoré sa bytostne dotýkajú Slovenska. V diskusnej relácii O 5 minút 12 verejnoprávnej STVR to vyhlásil bývalý minister zahraničia a súčasný politik Progresívneho Slovenska Ivan Korčok.

Koalícia ochotných


Takou témou je podľa neho napríklad obchodná politika Spojených štátov voči Európskej únii. Silná Európska únia je totiž podľa Korčoka najsilnejšou kartou, akú má Slovensko momentálne v rukách.

„Je zradou slovenských záujmov napríklad to, že nesedíme za stolom, kde sa rozhoduje a bude rozhodovať o dôležitých otázkach bezpečnosti a obrany. Napríklad pri ,Koalícii ochotných'," vyhlásil Korčok. Pokiaľ sa USA odpoja od európskej obrany a bezpečnosti, nové usporiadanie sa bude podľa exministra formovať práve okolo Koalície ochotných.

Slovenská vláda v súčasnosti stojí vždy na tej nesprávnej strane a páli mosty k najdôležitejším spojencom ako Poľsko alebo Veľká Británia. Premiér Fico sa pritom podľa Korčoka snaží cez jednu fotku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom preukázať, že jeho politika na štyri svetové strany funguje.

Nefunguje to ani s tou fotkou, lebo tá fotka je vlastne výpoveďou o dvojtvárnosti politiky predsedu vlády," doplnil Korčok s tým, že Fico v minulosti nazýval viacerých politikov americkými agentmi, napríklad preto, že podporovali obrannú dohodu s USA.

Záujmy krajiny


Podľa ministra vnútra a šéfa koaličnej strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka je prioritou Slovenska byť suverénnou krajinou, ktorá zastupuje svoje záujmy. „Slovensko vždy malo svoj názor a postavenie," skonštatoval s tým, že dôležité je sa baviť so všetkými krajinami. „My si ale v prvom rade hájime naše záujmy," povedal Šutaj Eštok.

Minister podľa vlastných slov zároveň nevníma vo svete krajinu, ktorá by bola naším nepriateľom. „Máme mať politiku, ktorá je orientovaná na všetky štyri svetové strany a predseda vlády to potvrdzuje," dodal minister vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko stojí na tej nesprávnej strane a páli najdôležitejšie mosty k spojencom, tvrdí exminister Korčok © SITA Všetky práva vyhradené.

