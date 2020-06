Slovensko uspelo v prvom arbitrážnom konaní so zhotoviteľom D4R7, Doležal hovorí o veľkom víťazstve

Oneskorené stavebné povolenia

Nulová kompenzačná udalosť

Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Štát uspel v prvom konaní pred Medzinárodným arbitrážnym súdom v Paríži v spore s koncesionárom diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, spoločnosťou Zero Bypass Limited (Obchvat Nula). Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) o tom informoval v utorok s tým, že ide o veľmi veľké víťazstvo."Rozhodnutie arbitrážneho senátu bolo o tom, že bez ohľadu na to, že sme sa omeškali so stavebnými povoleniami, poďme sa baviť o tom, o koľko sme sa reálne omeškali. A či koncesionár mohol postupovať, pripravovať stavbu a robiť iné prípravné práce," povedal Doležal.Koncesionár si nárokoval kompenzáciu za to, že štát oneskorene vydal stavebné povolenia, čo malo vplyv na meškanie začiatku výstavby.Rozhodnutie arbitrážneho senátu označil minister za precedentné a podľa neho sa týka aj budúcich kompenzačných udalostí napríklad v súvislosti s plánovanou križovatkou D4 a D1."Kde opäť budeme v omeškaní, ale na konci dňa možno v žiadnom omeškaní ani nebudeme. Síce križovatku odovzdáme neskôr, ako sme mali, sú na to dôvody, ale koncesionár v omeškaní vôbec nebude," uviedol Doležal s tým, že kompenzačná udalosť tak môže byť aj nulová.Bez toho, aby bolo jasné, o koľko sa štát omeškal a či to malo vôbec vplyv na dokončenie stavby, sa podľa ministra nedá povedať, o aké omeškanie ide."Koncesionár má preukázať, ako mohol pokračovať v stavbe a ako som ho obmedzil. Nedá sa to povedať, pokým nebude jasné, či sme sa omeškali a či vôbec," objasnil minister.Doležal v súvislosti s výstavbou sporného násypu na časti D4 pri Jarovciach opakovane zdôraznil, že štát nepovolí žiadnu stavbu, ktorá nebude v súlade so stavebným zákonom, resp. bude mať negatívny vplyv na životné prostredie."Nedovolíme to. Na druhej strane si uvedomujem hodnotu celého obchvatu pre verejnosť," poznamenal Doležal.Meškajúci úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (11,3 kilometra) je podľa ministra dopravy prakticky pripravený na odovzdanie do užívania a mal by byť sprevádzkovaný v tomto roku."Akcelerovali sme výstavbu na privádzači Lietavská Lúčka, aby sme aspoň tento úsek D1 spojazdnili ešte do konca tohto roka," povedal Doležal.Veľmi pozorne vníma priebeh verejného obstarávania na dokončenie úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové (13,5 km), pričom každý týždeň je v Národnej diaľničnej spoločnosti "Máme štyroch uchádzačov, verím, že do konca roka bude mať dostavba tunela svojho víťaza," predpokladá minister.