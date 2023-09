Slovensko už dávno nie je ekonomickým tigrom, vyhliadky do budúcna sú čoraz znepokojivejšie

Nádejou je spotreba domácností

Pomôcť by mohli aj verejné financie

Ekonomické oživenie v budúcom roku

Musíme zlepšovať konkurencieschopnosť

5.9.2023 (SITA.sk) - Slovenská ekonomika v súlade s očakávaniami analytikov v druhom štvrťroku rástla, medziročne o 1,5 %. Avšak, ako povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák , vyhliadky externého prostredia do druhej polovice roka sú čoraz znepokojivejšie. Dôvodom na obavu sú podľa neho najmä slabé čísla nemeckej ekonomiky, ktorá dlhodobo predstavuje kľúčového obchodného partnera slovenského priemyslu.„Varovný prst zdvíha aj zhoršujúca sa nálada v slovenskej, ale i európskej ekonomike, ktorá má svoje korene práve v priemysle, ale skepsa sa čoraz viac rozširuje aj do sektora služieb,“ tvrdí Koršňák.Externé prostredie, ktoré podporovalo ekonomický rast Slovenska v prvej polovici roka, by tak mohlo podľa neho jemne zoslabnúť a spomaliť tak i rast slovenských exportov.Na druhej strane, nádejou slovenskej i európskej ekonomiky by mohla byť znovu sa zobúdzajúca spotreba domácností. Inflácia síce ostáva nad úrovňami bežnými v poslednom desaťročí, naprieč Európou je však podľa Koršňáka na ústupe.Spolu so spätnou indexáciou miezd sa tak podľa neho v druhej polovici roka s veľkou pravdepodobnosťou zastaví i prepad reálnych príjmov domácností, čo by sa malo postupne prejaviť aj na opätovnom reštarte spotrebného apetítu slovenských i európskych domácností.Slovenskú ekonomiku by podľa Koršňáka v druhej polovici roka mali stále výdatne podporiť i verejné investície. Výraznejšie pozitívne príspevky k ekonomickému rastu predpokladá pri investíciách aj analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák . Bude to však podľa neho závisieť od ďalšej schopnosti absorbovať eurofondy zo starého programovacieho obdobia.„Celoročný rast ekonomiky by tak mohol dosiahnuť 1,5 %, v druhej polovici roka okrem eurofondov významnejšiu úlohu zohrá aj ďalší vývoj zahraničných ekonomík a globálneho dopytu,“ skonštatoval Horňák. UniCredit Bank očakáva celoročný rast na úrovni 1,2 %.„Pohľad na rok 2024 nám nateraz hovorí o ekonomickom oživení, rátame už aj s rozbehom spotreby domácností, výraznejším oživením zahraničného obchodu či pokračujúcou investičnou aktivitou vďaka plánu obnovy a novým eurofondom,“ uvádza Horňák.Spotreba verejnej správy bude podľa neho pravdepodobne pod tlakom aj v dôsledku konsolidačného úsilia novej vlády. Ekonomický rast by tak v budúcom roku mohol podľa Slovenskej sporiteľne dosiahnuť 2,5 %, UniCredit Bank počíta s rastom na úrovni 1,6 %.Ako povedal hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš , Slovensko už dávno nie je ekonomickým tigrom a pre udržanie rastu a tvorby pracovných miest bude potrebné zachytiť súčasné globálne trendy a podporiť prebiehajúce zmeny.„Napríklad aj tie, po ktorých už nejaký čas volajú zamestnávatelia. Slovenská ekonomika musí zlepšovať svoju konkurencieschopnosť, zotrvať pevne ukotvená v medzinárodných štruktúrach a uskutočňovať zmeny podporujúce dlhodobú udržateľnosť a stabilitu verejných financií, ale aj celej ekonomiky,“ myslí si Gábriš.