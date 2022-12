Slovensko už zrejme začalo vymierať, počet obyvateľov sa bez imigrácie už bude dlhodobo znižovať

Problémy trhu práce

Úsporné opatrenia až za 5,2 % HDP

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko s vysokou pôrodnosťou už dlhé roky problém nemá, trápi ho skôr nízky počet detí. Aj keď sa úhrnná plodnosť po svojom minime v roku 2001 začala zotavovať, nikdy znovu neprekročila ani hodnotu 1,7 detí na jednu ženu.„To znamená, že počet obyvateľov krajiny sa bez masívnej imigrácie už bude dlhodobo znižovať. Je celkom možné, že maximum má miestny počet obyvateľov už za sebou," konštatujú analytici VÚB banky vo svojej analýze.Počet obyvateľov v produktívnom veku sa na Slovensku podľa nich znižuje od roku 2011. Spolu klesol už o viac ako 300-tisíc ľudí.Pokračovanie tohto trendu bude podľa analytikov dlhodobo spôsobovať problémy trhu práce, z ktorého každý rok viac ľudí odchádza do dôchodku, ako naň vstupuje zo škôl. Ale aj dôchodkovému systému , ktorý je založený najmä na priebežnom financovaní penzistov z odvodov aktuálne pracujúcich.„Nezachráni to ani znovunadviazanie dôchodkového veku na dĺžku dožitia, ktoré nedávno prešlo v parlamente," myslia si analytici VÚB. Vplyv tohto opatrenia totiž podľa nich negatívne prevážili sociálne opatrenia ako takzvaný rodinný balíček , dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, či rodičovský bonus k dôchodkom.Dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti verejných financií bude preto podľa analytikov veľmi náročné, treba na to úsporné opatrenia až za 5,2 % HDP.Podľa nich by to nezachránila zrejme ani liberálna imigrácia. Pretože ak budeme ekonomicky a spoločensky za podobnými krajinami naďalej zaostávať, nebudeme veľmi príťažliví ani pre veľa migrantov. Detí sa na Slovensku rodí najmenej od roku 2007 a ich počet sa už bude dlhodobo len znižovať. Silné ročníky, takzvané Husákove deti, už majú cez 40 a s rodením končia.„Starší možno síce začnú čerpať z úspor naakumulovaných počas života a miera ich úspor klesá až do záporných hodnôt, no s nižším mesačným príjmom spotrebovávajú menej, ako keď pracovali, čo pôsobí naďalej deflačne. Žiadna zázračná pilulka tak pre nasledujúce dekády neexistuje," uzatvárajú analytici VÚB banky.