Slovensko uznalo dočasného prezidenta Venezuely, bolo jednou z posledných krajín Únie

Pellegriniho vláda úmysel nedotiahla

Kauza turistických víz pre Rusa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko uznalo Juana Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely. Schválila to dnes Vláda SR na svojom rokovaní a informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS ).Slovensko bolo jednou z troch krajín Európskej únie (EÚ) , ktoré tak doteraz neurobili. Podľa Korčoka na to boli politické dôvody.Slovensko sa stáva 25 členským štátom EÚ, ktorý za dočasného prezidenta Venezuely uznal Juana Guaidóa. Návrh na toto rozhodnutie urobila už vláda Petra Pellegriniho , no neschválila ho.Korčok dodal, že dôvodom je rozhodnutie Nicolása Madura, ktorý nechal včera vyhostiť šéfku delegácie EÚ vo Venezuele.„Slovenská republika sa týmto krokom pridáva k skupine 24 členských krajín Európskej únie, ktoré už minulý rok skonštatovali, že jediným legitímne a demokraticky zvoleným ústavným činiteľom vo Venezuele je Juan Guaidó,“ vyhlásil minister Korčok.Šéf diplomacie tiež vyzval režim Nicolása Madura na dodržiavanie ústavnosti a demokratických princípov.Reagoval tak na dlhodobo sa zhoršujúcu vnútropolitickú situáciu v krajine a pokračujúci protiústavný postup Madura v otázke vyhlásenia nových demokratických prezidentských volieb.Korčok sa vyjadril aj ku kauze udelenia turistických víz pre občana Ruskej federácie, ktorý mal podľa medializovaných informácií falošnú identitu a mal sa podieľať na príprave vraždy Gruzínca s čečenským pôvodom v Nemecku.Toho napokon vlani v auguste zavraždili. Atentát mala naplánovať ruská tajná služba FSB.„Vytvorím kontrolnú skupinu, ktorá prehodnotí každý jeden parciálny krok udelenia tohoto víza,“ zdôraznil minister.