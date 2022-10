Slovensko v kvalifikácii o postup na ME 2024 nastúpi aj proti Portugalsku či Bosne a Hercegovine

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2024, ktoré sa uskutočnia v Nemecku, predstavia v kvalifikačnej J-skupine v spoločnosti tímov Portugalska, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Luxemburska a Lichtenštajnska. Rozhodol o tom nedeľňajší žreb v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.

Rusi tu nefigurujú

Trojitý balkánsky kotol



Zloženie skupín v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2024 v Nemecku:

A-skupina: Španielsko, Škótsko, Nórsko, Gruzínsko, Cyprus

B-skupina: Holandsko, Francúzsko, Írsko, Grécko, Gibraltár

C-skupina: Taliansko, Anglicko, Ukrajina, Severné Macedónsko, Malta

D-skupina: Chorvátsko, Wales, Arménsko, Turecko, Lotyšsko

E-skupina: Poľsko, Česko, Albánsko, Faerské ostrovy, Moldavsko

F-skupina: Belgicko, Rakúsko, Švédsko, Azerbajdžan, Estónsko

G-skupina: Maďarsko, Srbsko, Čierna Hora, Bulharsko, Litva

H-skupina: Dánsko, Fínsko, Slovinsko, Kazachstan, Severné Írsko, San Maríno

I-skupina: Švajčiarsko, Izrael, Rumunsko, Kosovo, Bielorusko, Andorra

J-skupina: Portugalsko, Bosna a Hercegovina, Island, Luxembursko, Slovensko, Lichtenštajnsko

Rozdelenie tímov do výkonnostných košov pred žrebom kvalifikácie o postup na ME 2024:

1. kôš: Dánsko, Portugalsko, Belgicko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko

kôš Ligy národov: Holandsko, Chorvátsko, Španielsko, Taliansko

2. kôš: Francúzsko, Rakúsko, Česko, Anglicko, Wales, Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Škótsko, Fínsko

3. kôš: Ukrajina, Island, Nórsko, Slovinsko, Írsko, Albánsko, Čierna Hora, Rumunsko, Švédsko, Arménsko

4. kôš: Gruzínsko, Grécko, Turecko, Kazachstan, Luxembursko, Azerbajdžan, Kosovo, Bulharsko, Faerské ostrovy, Severné Macedónsko

5. kôš: Slovensko, Severné Írsko, Cyprus, Bielorusko, Litva, Gibraltár, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko, Malta

6. kôš: Andorra, San Maríno, Lichtenštajnsko





10.10.2022 (Webnoviny.sk) -O ME 2024 sa bude bojovať v desiatich skupinách, sedem z nich bude päťčlenných a tri šesťčlenné. Kvalifikačné súboje sa začnú v druhej polovici marca 2023 dvoma zápasmi, ďalšie dve stretnutia prídu na rad aj v júni, septembri, októbri a novembri 2023. Z každej z desiatich skupín postúpia priamo na ME najlepšie dve mužstvá. Baráž o zvyšné tri miestenky sa uskutoční v závere marca 2024.Reprezentačné tímy boli pred žrebom rozdelené do šiestich výkonnostných košov, prvých päť malo po desať členov a šiesty bol trojčlenný. Nemecko má ako organizátor ME vopred istú účasť a súčasťou kvalifikačného žrebu pre pokračujúcu vojenskú agresiu na Ukrajine nebolo ani Rusko.Slováci figurovali až v piatom výkonnostnom koši, o čom rozhodlo ich účinkovanie v Lige národov 2022/2023, v ktorej v 3. skupine C-divízie obsadili až 3. priečku. V minulosti boli Slováci v piatom koši aj pri žrebe kvalifikácie o postup na ME 1996.Fanúšikovia sa už v kvalifikácii môžu tešiť na reprízu finále vlaňajšieho európskeho šampionátu medzi Talianskom a Anglickom. Obe mužstvá sa predstavia v C-skupine, kde okrem nich budú o postup bojovať i Ukrajina, Severné Macedónsko a Malta. Na úradujúcich majstrov sveta Francúzov čakajú v „béčku“ tímy Holandska, Írska, Grécka a Gibraltáru.Papierovo menej náročnú skupinu majú Poliaci a Česi, ktorí sa ocitli v „éčku“ spoločne s výbermi Albánska, Faerských ostrovov a Moldavska. Na Maďarsko čaká trojitý „balkánsky kotol“ v podobe Srbska, Čiernej Hory a Bulharska.V G-skupine okrem nich bude hrať aj Litva. Španieli, ktorí ME v minulosti vyhrali trikrát (1964, 2008, 2012), sa v A-skupine stretnú so Škótmi, Nórmi, Gruzíncami a Cyperčanmi.Kontinentálny šampionát bude od 14. júna do 14. júla 2024 hostiť desať nemeckých miest - Mníchov, Berlín, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanom, Kolín nad Rýnom, Stuttgart a Lipsko.