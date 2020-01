Bitka od obecnej polície

Neuspel ani na ústavnom súde

Existujú ďalšie podobné prípady

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko vážne pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči rómskemu chlapcovi z roku 2015 v jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Vyplýva to z utorkového rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. Poškodenému ESĽP priznal odškodnenie 5-tisíc eur. Agentúru SITA o tom informoval Štefan Ivanco z Poradne pre občianske a ľudské práva.Incident sa stal v roku 2015, kedy 16-ročného rómskeho chlapca cestou do školy zastavili príslušníci obecnej polície.„Jeden z nich ho bezdôvodne začal biť päsťou do tváre a rozbil mu nos. Následne ho spolu s jeho kamarátom naložili do auta, pričom v úderoch do tváre voči poškodenému pokračovali aj pri prevoze autom na policajnú stanicu. Tam ho ďalej bili päsťami do tváre a nútili ho priznať sa k spáchaniu priestupku, ktorý tvrdil, že nespáchal," priblížil Ivanco.Chlapca následne z policajnej stanice prepustili a kvôli zraneniam musel vyhľadať lekársku pomoc.Matka poškodeného ešte v deň incidentu podala na príslušníkov obecnej polície trestné oznámenie, no policajný vyšetrovateľ v prípade odmietol začať trestné stíhanie.„Začal ho tri mesiace po incidente na základe podanej sťažnosti zo strany právnej zástupkyne poškodeného. Trestné stíhanie vyšetrovateľ napokon zastavil, pričom jeho celkový priebeh bol spojený s viacerými nedostatkami. Pochybenia v priebehu vyšetrovania nenašiel ani dozorujúci prokurátor," dodáva Ivanco v tlačovej správe.Poškodený neuspel ani s ústavnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR, ktorý v postupe štátnych orgánov nenašiel porušenie jeho práv.Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, v januári 2017, podal poškodený sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietal porušenie svojich práv, ktoré mu garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.ESĽP jeho sťažnosti vyhovel. Rozhodol, že zodpovedné štátne orgány porušili jeho právo na ochranu pred policajným násilím aj jeho právo na účinné vyšetrenie tohto násilia. V rozsudku zdôraznil, že každé použitie sily zo strany príslušníkov polície voči osobám, ktoré nie je striktne nevyhnutné, je na úkor ľudskej dôstojnosti a porušením dohovoru.Konštatoval pritom, že slovenská vláda nepreukázala, že násilné konanie zo strany príslušníkov obecnej polície bolo vzhľadom na okolnosti prípadu nevyhnutné.Štátne orgány podľa ESĽP zlyhali, keď nezačali prípad vyšetrovať z vlastnej iniciatívy a dôsledne nevyšetrili všetky jeho relevantné skutočnosti. Vrátane toho, či použitie sily bolo v tomto prípade nevyhnutné a primerané.„Nie je to prvý takýto prípad, ktorý bol proti Slovensku takto rozhodnutý a na Európskom súde ležia ďalšie obdobné prípady, vrátane nevyšetrených násilných policajných razií v Moldave nad Bodvou či Vrbnici," uviedla právna zástupkyňa poškodeného Vanda Durbáková.Dodala, že štátne orgány musia konečne prijať systémové opatrenia, ktoré zabezpečia, aby bol každý prípad namietaného policajného postupu naozaj účinne vyšetrený a zároveň prijať opatrenia, aby k takýmto prípadom nedochádzalo. Bezplatnú právnu pomoc sťažovateľovi sprostredkovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.